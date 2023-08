Unwetter in Österreich, Slowenien und Kroatien: Das ist bisher passiert – die aktuelle Lage

Von: Carolin Gehrmann

Nach schweren Unwettern kämpft Slowenien mit der größten Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes. Auch in Kroatien und Österreich richteten die Fluten Schäden an. Die Lage bleibt ernst.

Slowenien – Schwere Unwetter und Überschwemmungen sorgen in Slowenien, Österreich und Kroatien für erhebliche Probleme. Besonders Slowenien kämpft seit Tagen mit Hochwasser, nachdem mehrere Flüsse über die Ufer getreten waren. Innerhalb kurzer Zeit verursachten die Fluten immense Schäden und Notfälle. Das kleine EU-Land steht vor der größten Naturkatastrophe seiner Geschichte.

Seit Jahrzehnten hat es in der Region keine so schweren Unwetter gegeben. Nach mehr als 36 Stunden Starkregen waren Flüsse über ihre Ufer getreten. Ortschaften und ganze Landstriche wurden überflutet. Das Katastrophengebiet ist riesig: Bis zu zwei Drittel des Landes sind demnach von Überschwemmungen betroffen. Mehrere Dörfer waren seit Freitag (4. August) von der Außenwelt abgeschnitten gewesen.

Überschwemmungen und Hangrutsche in Slowenien nach Starkregen und Unwettern

Nachdem am Samstag (5. August) ein Damm an der Mur im Osten des Landes gebrochen war, hatte sich die Lage noch einmal drastisch verschärft. Die ganze Region wurde in Alarm versetzt. 500 Menschen aus dem Dorf Dolnja Bistrica mussten eilig in Sicherheit gebracht werden.

Zwar beginnen in einigen Landesteilen bereits die ersten Aufräumarbeiten, weil sich die Wetterlage am Sonntag stabilisiert hatte. Die Gefahr von Erdrutschen ist in der Region noch immer akut, die Einsatzkräfte bleiben weiterhin in Alarmbereitschaft.

Überschwemmtes Gebiet nahe Kamnik, Slowenien, 04.08.2023 © Miro Majcen/dpa

Nach Unwettern in Slowenien sind bis zu zwei Drittel des Landes überschwemmt

Besonders kritisch war die Lage in der Region Koroska in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Überschwemmungsgebieten im Nachbarland Österreich. Die Stadt Crna na Koroskem war einer der am schlimmsten getroffenen Orte, sie blieb am Samstag von der Außenwelt abgeschnitten. Mindestens drei Menschen starben nach Polizeiangaben binnen 24 Stunden nach Beginn der Katastrophe.

Flutkatastrophe sorgt allein in Slowenien für Schäden von mehr als einer halben Milliarde Euro

Große Schäden bei Überschwemmungen: Slowenien bat die Nato und die EU um technische Hilfsgüter. © picture alliance/dpa/AP

Das Ausmaß der Schäden in Slowenien übersteige Schätzungen zufolge bereits eine halbe Milliarde Euro, erklärte der slowenische Ministerpräsident Golob der Nachrichtenagentur afp zufolge. Überschwemmungen und Erdrutsche zerstörten Straßen, Hunderte Wohnhäuser sowie die Energie-Infrastruktur. Slowenien hat eigenen Angaben zufolge die EU und die NATO um technische Hilfsgüter zur Beseitigung der Schäden gebeten.

Nach Unwettern beginnen in Slowenien jetzt Aufräumarbeiten im großen Stil

Für Montag (7. August) erwartet die slowenische Umweltagentur Arso nur noch wenigen Niederschlägen, schreibt dpa. Der Wasserstand der Mur begann am Sonntagabend bei Gornja Radgona an der Grenze zu Österreich zu sinken. Wegen der durchnässten Böden blieb jedoch noch die Gefahr von Erdrutschen bestehen. Dennoch beginnen nun Aufräumarbeiten im großen Stil.

Über den EU-Katastrophenschutzmechanismus beantragte Slowenien 30 Bagger, 30 Spezialfahrzeuge zur Regulierung von Wasserläufen sowie vorgefertigte Brücken von bis zu 40 Metern Länge. Von der Nato erbat das Land weitere Brücken sowie fünf schwere Militärhubschrauber und 200 Soldaten für Schutz-, Rettungs- und Hilfsaufgaben.

Auch in Österreich drohen nach heftigen Unwettern Hangrutsche

Auch im angrenzenden Österreich könnte die Lage noch ernster werden. Vor allem im Süden Österreichs bleibt die Lage katastrophal. Durch die verheerenden Niederschläge besteht in Kärnten und der Steiermark eine erhöhte Gefahr von Hangrutschen. In den Kärntner Gemeinden Brückl und Keutschach mussten wegen drohender Schlammlawinen am Wochenende bereits dutzende Häuser evakuiert werden. Mehrere Gemeinden waren Medienberichten zufolge zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Pegelstände der meisten Flüsse im Süden Österreich stabilisieren sich laut ORF zunehmend. Entlang der Glan in Kärnten geht das Hochwasser allerdings nur sehr langsam zurück. In der Steiermark beruhigt sich die Hochwasserlage. Keine Entspannung gibt es dem ORF zufolge bei den Hangrutschungen. Bis Montagmittag seien demnach 400 Rutschungen gemeldet worden. „Wir werden damit rechnen müssen, dass es noch weitere Meldungen geben wird“, sagte Günter Hohenberger, Leiter der Landeswarnzentrale im ORF. Experten rechnen demnach mit weiteren Hangrutschen in den Weinbaugebieten der Steiermark.

Überschwemmung auch in Kroatien – aus Slowenien kommende Flüsse traten über die Ufer

In Kroatien herrschte an einigen Orten der Ausnahmezustand aufgrund von Überschwemmungen. Die kroatischen Behörden verzeichneten an den aus Slowenien kommenden Flüssen Save, Drau und Mur Rekordwasserstände, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Die Überschwemmungen ergossen sich auf Straßen, Felder und Siedlungen, wie das kroatische Fernsehen HRT am Montagmorgen berichtete. Durch die Errichtung von Dämmen aus Sandsäcken konnten größere Schäden an Wohngebäuden verhindert werden. Am Montag sanken die Pegelstände der Hochwasser führenden Flüsse.