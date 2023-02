Sonnenschein und Nachtfrost in der neuer Woche

Teilen

Leere Bootsstege spiegeln sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Wasser des Chiemsees. © Uwe Lein/dpa

Zum Wochenstart feiert die Sonne ein Comeback in Deutschland: Die Nächte werden eisig, Schnee fällt kaum noch.

Offenbach - Sonne statt Wolken: In der neuen Woche ist zunächst Schluss mit winterlich-trübem Wetter. Außer ein paar Flocken in der Mitte und im Süden gebe es ab diesem Montag auch keinen Neuschnee mehr, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach vorher. Nach trübem Beginn setze sich mehr und mehr die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf maximal sechs bis sieben Grad. Nachts wird es frostig mit null bis minus neun Grad, in den Mittelgebirgen des Südostens sogar unter minus zehn Grad.

Auch für die folgenden Tage zeigen die Wettermodelle viel Sonnenschein, wie Meteorologe Simon Trippler erklärte. Morgens sei örtlich Nebel möglich. Vor allem der Norden werde zwar von ein paar hohen Wolkenfeldern gestreift, der Sonnenschein komme aber durch sie hindurch.

Ab Donnerstag werde es etwas wolkiger, nennenswerte Niederschläge seien dennoch nicht in Sicht. Voraussichtlich bis nächstes Wochenende herrsche Hochdruckwetter. „Winterliches Wetter mit Schneefällen in bisher zum Teil vernachlässigten tiefen Lagen gibt es also weiterhin nicht“, erklärte der Meteorologe. dpa