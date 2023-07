Der liebste Snack der Spanier: Studie über Sonnenblumenkerne

Von: Judith Finsterbusch

Gar nicht so einfach: Spanier knacken die Sonnenblumenkerne mit den Zähnen, die Schalen werden ausgespuckt. © David Revenga

Wenn es in Spanien raschelt und knackt, isst gerade jemand in der Nähe Sonnenblumenkerne aus der Tüte. Warum die sogenannten „pipas de girasol“ der National-Snack der Spanier sind, lesen Sie in diesem Artikel:

Madrid - Für die einen mögen es Chips sein, für andere Erdnüsse oder Oliven, die Spanier jedoch essen am liebsten Sonnenblumenkerne aus der Tüte als Snack zwischendurch. Salzig müssen sie sein und geröstet: Die sogenannten „pipas de girasol“ sind in Spanien der National-Snack schlechthin. Eine Studie hat nun herausgefunden, warum Spanier so gerne Sonnenblumenkerne knacken und essen, berichtet costanachrichten.com.

Fest steht: Viel dran ist an den Sonnenblumenkernen, die in Spanien meist im 100-Gramm-Format in der Tüte verkauft werden, nicht. Doch den Spaniern geht es auch weniger darum, mit ihren „pipas“ satt zu werden. Vielmehr ist der spanische National-Snack verbunden mit Kindheitserinnerungen, Sommergefühlen und salzigen Gesprächen.