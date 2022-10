Sommerzeit endet - Uhren werden in der Nacht umgestellt

Teilen

Am letzten Sonntag im Oktober beginnt die sogenannte Winterzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. © Sina Schuldt/dpa

Die Winterzeit beginnt am Sonntag. Da fragen sich wieder viele Menschen in Deutschland: Wird die Uhr nun vor- oder zurückgestellt? Hier kommt die Antwort.

Braunschweig - An diesem Wochenende geht die Sommerzeit zu Ende. Die Uhren werden Sonntagfrüh (30. Oktober) von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Ein halbes Jahr lang gilt dann die Normalzeit, auch Winterzeit genannt.

Am 26. März 2023 wird wieder an der Uhr gedreht. Die Zeitumstellung war im Jahr 1980 erneut eingeführt worden mit dem Ziel, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an.

Das Signal für die automatische Umstellung der Uhren in Deutschland geht von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig aus. Die Experten der Behörde sorgen dafür, dass über einen Langwellensender Funkuhren, Bahnhofsuhren und viele Uhren der Industrie mit dem Signal versorgt werden. Die Sendeanlage namens DCF77 steht im hessischen Mainflingen. dpa