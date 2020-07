Sommerurlaub trotz Coronavirus: Für alle Rückkehrer - Bund und Länder beschließen einschneidende Maßnahme

Trotz Corona-Pandemie wollen viele Deutsche in den Urlaub fahren. Die Gesundheitsminister wollen nun Rückkehrer bei der Ankunft testen, doch es gibt Klärungsbedarf.

Nachdem Reisebeschränkungen teilweise wieder aufgehoben wurden, fahren viele trotz Corona-Pandemie* wieder in den Urlaub.

Bund und Länder beschließen Corona-Tests für alle Reise-Rückkehrer aus Covid-19-Risikogebieten (Update vom 25. Juli, 8.45 Uhr).

Update vom 25. Juli, 8.45 Uhr: Jetzt ist es fix! Deutsche Urlauber sollen bei ihrer Rückkehr Corona-Tests machen - auf freiwilliger Basis und kostenlos. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern entschieden.

Die Tests auf das heimtückische Coronavirus sollen für Sommerurlauber, die aus Risikogebieten zurückkommen (unter anderem USA oder Ägypten), direkt an Flughäfen und Seehäfen möglich sein.

Innerhalb von drei Tagen nach der Rückkehr sollen auch Covid-19-Testungen für Reisende aus Nichtrisikogebieten möglich sein, dann aber beim Hausarzt. Die Kosten für die Schutzmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit wollen Bund und Länder gemeinsam mit den Krankenkassen übernehmen.

Sommerurlaub trotz Corona: Covid-19-Tests an deutschen Flughäfen geplant

Update vom 24. Juli, 15.01 Uhr: An den deutschen Flughäfen wird es künftig Corona-Teststellen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geben. Sie sollen sich dort kostenlos auf das Virus testen lassen können, wie die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag nach Beratungen mit ihren Kollegen aus Bund und Ländern in Bonn sagte.

Von einer Pflicht für solche Test war nicht die Rede, auch nicht davon, dass die Urlauber die Tests selbst zahlen sollten. Zuvor hatte über diese Frage Uneinigkeit geherrscht (siehe Update vom 24. Juli, 11.49 Uhr). Auch für Rückkehrer aus Nichtrisikogebieten sollen Corona-Tests künftig kostenlos sein, allerdings nicht direkt bei der Einreise angeboten werden.

Indessen haben sich mehrere Crew-Mitglieder eines AIDA-Kreuzfahrtschiffs mit dem Coronavirus infiziert. Die Kreuzfahrten sollen trotzdem stattfinden.

Reisen trotz Corona: Ärztechef will Rückkehrer zur Kasse bitten - „Wer sich Urlaub im Risikogebiet leistet...“

Update vom 24. Juli, 11.49 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hält Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten (siehe Update vom 22. Juli, 20.55 Uhr) für sinnvoll - eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen lehnt er jedoch ab. „Wer sich einen Urlaub im Risikogebiet leistet, muss auch den Corona-Test selbst bezahlen“, sagte Montgomery der Passauer Neuen Presse „Generell sind solche Tests sinnvoll“, fügte er hinzu. Allerdings könne man nie alle Rückkehrer aus allen Risikogebieten erreichen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten an diesem Freitag (24. Juli) über den Umgang mit Rückkehrern. Angedacht sind verpflichtende Tests an deutschen Flughäfen für Reisende, die aus Risikogebieten zurückkommen. Weltweit sind auf Basis der wissenschaftlichen Expertise des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit rund 130 Staaten als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das betrifft etwa die Türkei, Israel oder die USA. Nahezu die komplette EU und einige andere europäische Staaten wie die Schweiz fallen nicht darunter.

Sommerurlaub trotz Corona: Minister planen gravierenden Schritt - deutsche Flughafenbetreiber irritiert

Update vom 23. Juli. 16.21 Uhr: Corona-Tests am Flughafen sorgen für Diskussionen. Berlin prescht jetzt vor. Am Flughafen Tegel sollen Reiserückkehrer bereits nächste Woche auf Covid-19 getestet werden. Das kündigte Berlins Bürgermeister in einem Radio-Interview an.

Update vom 22. Juli, 20.55 Uhr: Die deutschen Gesundheitsminister streben Corona*-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten an deutschen Flughäfen an. Doch der Ansatz der Politik lässt viele Fragen offen. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen reagierte nun auf den Vorstoß.

Sommerurlaub in der Pandemie: Politik will Tests für Rückkehrer - Flughäfen sehen große Probleme

Die Tests an den Flughäfen wären wohl mit einem großen logistischen Aufwand verbunden. „In jedem Fall gilt: Sollten die Gesundheitsbehörden einen - wie auch immer gearteten - Schnelltest anordnen, müsste dieser von den Behörden durchgeführt werden“, erklärte die Arbeitsgemeinschaft.

Das Problem bei den Plänen sei, dass Mitarbeiter der Flughäfen nicht dazu befugt seien, ihre Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus hin zu überprüfen. „Auch muss dann festgelegt sein, wie mit positiv geprüften Reisenden umgegangen werden soll“, so die ADV.

Am Mittwoch verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf eine Empfehlung, ein formaler Beschluss steht jedoch noch aus. Am Freitag sind weitere Beratungen bezüglich der Corona-Tests an Flughäfen vorgesehen.

Urlaub trotz Corona: Gesundheitsminister planen Tests an Flughäfen für Reisende

Update vom 22. Juli, 18.45 Uhr: Touristen und Reisende, die nach einem Aufenthalt in ein sogenanntes Risikogebiet im Ausland wieder in die Bundesrepublik einreisen, sollen offenbar bald auf das Coronavirus getestet werden. Dementsprechend sollen zeitnah Teststellen an deutschen Flughäfen entstehen, um Abstriche von Rückkehrern zu nehmen. Eine entsprechende Empfehlung beschlossen die Gesundheitsminister der Bundesländer per Schaltkonferenz, wie die dpa berichtet.

Sommerurlaub trotz Pandemie: Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebiet

Reisende würden somit unmittelbar nach Ankunft getestet werden, womit die Dichte der Tests angesichts der vielen Sommerurlauber deutlich zunehmen würde. Derzeit sind Personen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, rechtlich dazu verpflichtet, sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne zu begeben. Die Mehrheit aller Staaten weltweit wird als Risikogebiet kategorisiert, die Pflicht zur Quarantäne entfällt lediglich bei Einreisenden aus fast allen EU-Ländern sowie einigen anderen europäischen Staaten, wie beispielsweise der Schweiz.

Doch die Politik ist sich nicht sicher, ob diese Regeln aktuell eingehalten werden. „Meine Befürchtung ist (...), dass sich Rückkehrer nicht daran halten“, zweifelt Berlins Senatorin für Gesundheit Dilek Kalayci von der SPD. Ihr Parteifreund Karl Lauterbach hatte sich zuletzt für kostenlose Tests für Reise-Rückkehrer ausgesprochen (siehe Update vom 18. Juli, 15.30 Uhr).

Auch Party-Urlauber auf Mallorca, die ohne Maske oder Abstand feierten, sorgten in Deutschland und Spanien für negative Schlagzeilen. Bei diesen Urlaubern würde die 14-tägige Quarantäne nicht bei der Einreise greifen.

Urlaub in Zeiten der Corona-Pandemie - Zwangsschließungen auf Mallorca

Update vom 20. Juli, 15.33 Uhr: Die Zwangsschließung von Bars auf Mallorca hat eine Debatte um den Party-Tourismus am Ballermann angestoßen. Der Tourismusminister geht gegen Party-Exzesse vor.

Urlaub in Italien: Das müssen Reisende zum Nachtleben wissen

Update vom 20. Juli, 13.18 Uhr: Das Nachtleben könnte in Südtirol wieder loslegen, eigentlich. Als einzige Region hat Südtirol die Corona-Maßnahmen für Diskotheken und Spielhallen gelockert. Doch die Regeln haben es in sich.

Beim Tanzen in der Disco gilt auch eine Abstandsregel von einem Meter. Eine Person pro zehn Quadratmeter dürfen ins Lokal. Zudem müssen die Atemwege müssen während des gesamten Aufenthalts in der Diskothek geschützt werden, außer am Tisch, heißt es in der Verordnung der Landesregierung. Am Eingang ist eine Laser-Temperaturmessung vorgeschrieben. Discobesucher müssen sich die sogenannte „Immuni-App“ auf ihr Smartphone herunterladen. Die italienische Corona-App ist mit der Corona-Warn-App der Bundesregierung in Deutschland vergleichbar und soll bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen.

Die Türen von vielen Clubs bleiben deswegen zu, berichtet das Nachrichtenportal suedtirolnews.it. Für eine Wiedereröffnung seien den Betreibern die Auflagen zu streng. Und die Kontrolle durch die „Immuni-App“ auf den Handys ihrer Gäste gehe ihnen zu weit.

Sommerurlaub inmitten der Corona-Pandemie: Sicherheitsleute patrouillieren an Nordsee-Stränden

Update vom 19. Juli, 10.56 Uhr: An einigen Nordsee-Stränden sorgen im diesjährigen Corona-Sommer private Sicherheitsdienste für die Einhaltung der Abstandsregeln. Seit April sind beispielsweise in der ostfriesischen Stadt Norden tagsüber meist zwei Wachleute unterwegs, erzählt der Geschäftsführer des Tourismusbetriebs der Stadt, Armin Korok. Er kündigt außerdem an: „Bei Bedarf fahren wir gegebenenfalls hoch.“

Und auch an anderen Orten in Niedersachsen wie in Cuxhaven und Butjadingen behalten Wachleute die Gäste im Blick. Dabei sind sie nicht nur für die Einhaltung von Mindestabständen zuständig, sondern kümmern sich auch um allgemeine Regeln wie etwa das Anleinen von Hunden. Die Wachmänner Georg Ulrichs und Anton Siemers, die in Norden im Einsatz sind, berichten von einsichtigen Urlaubern. „Freundlich ansprechen klappt immer“, sagt Ulrichs gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Er redet an einem Arbeitstag mit 50 bis 100 Menschen, von denen viele auch auf ihn zukommen würden. „Wo bekomme ich einen Strandkorb? Wo ist das Klo? Wo ist das Meer?“ sind drei der häufigsten Fragen.

Ulrichs und Siemers haben eigenen Angaben zufolge schon unentspanntere Arbeitsplätze erlebt. „Im Supermarkt waren die Leute am Anfang sehr freundlich. Irgendwann hat man dann den Corona-Überdruss gemerkt“, erzählt Siemers. Polizeiliche Befugnisse haben die Sicherheitsdienstmitarbeiter nicht. Für sie gelten die sogenannten Jedermannsrechte wie Notwehr.

Sommerurlaub trotz Corona: Enttäuschung in Barcelona - Stadtstrände wurden wegen Pandemie gesperrt

Update vom 18. Juli, 21.55 Uhr: Städtetrips sind bei Touristen beliebt. Und ein beliebtes Ziel für solche Reisen ist die spanische Großstadt Barcelona am Mittelmeer.

Bitter: Wie die Bild berichtet, hat die örtliche Polizei an diesem Samstag die Zugänge zu den nicht nur bei Einheimischen geschätzten Stadtstränden gesperrt.

Viele Badegäste hätten Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz vor dem Coronavirus nicht eingehalten, heißt es in dem Bericht. Die Polizei forderte die Leute auf dem Strand demnach sogar auf, wieder nach Hause zu gehen.

Sommerurlaub in der Corona-Pandemie: Tourismusboom in der Schweiz

Update vom 18. Juli, 19.55 Uhr: Wohin in der Coronavirus-Pandemie in den Sommerurlaub? Vor dieser Frage stehen viele Deutsche angesichts der unterschiedlichen Corona-Regeln in den jeweiligen Ländern.

Bemerkenswert: Die Schweiz erlebt aktuell einen regelrechten Tourismus-Boom durch die Corona-Krise, weil etliche Urlauber offenbar weite Reisen meiden. Viele Schweizer Gasthäuser haben für den Sommer schon jetzt mehr Buchungen als 2019. Campingplätze sind sogar ausgebucht.

„Wir haben für den gesamten Sommer ein Nachfrageplus von 27 Prozent“, sagte Luzi Bürkli von der Organisation Graubünden Ferien der dpa.

Im Kanton Wallis ist die Lage ebenfalls vielversprechend, etwa in den Regionen Saas-Fee und Aletsch. „Im Monat Juni war die Belegung besser als im gleichen Monat in den vergangenen Jahren“, erklärte Mathias Fleischmann von der Vermarktungsorganisation Wallis Promotion.

Update vom 18. Juli, 19.15 Uhr: Nach dem Aus des Ballermanns auf Mallorca haben deutsche Party-Touristen in der Corona-Pandemie schnell eine Alternative gefunden: den Goldstrand in Bulgarien.

Coronavirus: SPD-Politiker will Urlauber bei Rückkehr testen lassen

Update vom 18. Juli, 15.30 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich für kostenlose Corona-Tests bei Urlaubsrückkehrern ausgesprochen. „Optimal wäre es, jeden zu testen“, sagte Lauterbach dem Tagesspiegel mit Blick auf Reiserückkehrer an Flughäfen.

Lauterbach verwies auf die angebliche Unvernunft einiger Urlauber in Bezug auf Covid-19-Schutzmaßnahmen. Seiner Meinung nach sollte es eine Aufforderung an alle Rückkehrer gebe, sich nach dem Urlaub kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Eine Testpflicht hält der Bundestagsabgeordnete dagegen für juristisch nicht durchsetzbar.

Da Tests bei gerade erst mit Corona Infizierten zunächst auch negativ ausfallen können, ist der SPD-Politiker für Testungen an Flughäfen und zudem einige Tage später bei Hausärzten oder Gesundheitsämtern.

Update vom 18.7.2020, 09.34 Uhr: „Es gibt keine Corona-freie Zone, auch nicht am Ballermann“, sagt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. In der Pandemie Party zu machen, sei schlicht unverantwortlich.

Doch er sieht die Verantwortung für eine weitere Eindämmung des Coronavirus auch bei Urlaubern abseits der Partymeilen: „Nicht ratsam sind derzeit Reisen zu Urlaubsorten, an denen die Infektionsraten aktuell hoch sind“ - dazu zählt er etwa die Südstaaten der USA oder Brasilien. Im Urlaub Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten sei zentral für das weitere Infektionsgeschehen, auch in Deutschland.

Urlaub während der Corona-Pandemie: TUI sagt Partyreisen für 2020 ab

Erstmeldung vom 17.7.2020: Berlin - Die illegalen Partys am Ballermann auf Mallorca hat der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, als „sehr ärgerlich“ bezeichnet. Der Wirtschaftsstaatssekretär sagte am Freitag im Rahmen einer digitalen Konferenz, er appelliere an alle Urlauber, die Regeln einzuhalten und sich vernünftig zu verhalten. Unterdessen sagte der Reiseveranstalter TUI für das Jahr 2020 alle Partyreisen ab.

Bareiß machte deutlich, dass es nicht zu viel verlangt sei, Mundschutz zu tragen und Sicherheitsabstände einzuhalten. Man könne außerdem in diesem einen Jahr auch mal auf „exzessive Partys“verzichten. Die überwiegende Mehrheit der Touristen halte sich an die Regeln. Die Bilder von überfüllten Partymeilen ließen Befürchtungen einer zweiten Corona-Welle aufleben.

Mallorca: Nach Partys am Ballermann trotz Corona - TUI zieht harte Konsequenzen

Durch die aufgekommene Kritik an Party-Touristen - vor allem am Ballermann auf Mallorca - sagte TUI-Deutschland-Chef Marek Andryszak der Berliner Morgenpost: „Da haben einige überhaupt nicht verstanden, in was für einer Zeit wir momentan leben. Partymachen ist gerade einfach nicht angesagt. Jeder sollte Rücksicht auf sich selbst und seine Mitmenschen nehmen.“

Deshalb habe die TUI nun Partyreisen gestrichen: „Damit setzen wir ein deutliches Zeichen, wie wir gegenüber dieser Form des Tourismus derzeit stehen. Wir stehen für einen ruhigen Urlaub. Das ist auch etwas Angenehmes, das wir ausprobieren sollen, anstatt auf Biegen und Brechen etwas zu machen, was derzeit einfach nicht angesagt ist.“

Mallorca-Urlaub während der Corona-Pandemie: Am Ballermann eskalierte die Situation

Wegen illegaler Partys am Ballermann am Wochenende hatte Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten „Bier-“ und „Schinkenstraße“ beschlossen. Die Anordnung gilt zunächst für zwei Monate. Sie trat am Mittwoch in Kraft, wie der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma mitgeteilt hatte.

Unterdessen geht die Party offenbar am Goldstrand in Bulgarien weiter. Fotos auf der Facebook-Seite der Location „Partystadl Goldstrand - Zum Roten Pferd“ zeigen einen Auftritt des Schlagerstars Almklausi. Masken und Sicherheitsabstand? - Fehlanzeige.

Immerhin verfolgen die Veranstalter ein Hygienekonzept. Ein anderer Post zeigt Schilder, die zum Händewaschen und Abstand halten aufrufen. Auch die Temperatur wird mithilfe eines Stirnscanners gemessen.

Die USA haben die Corona-Pandemie noch immer nicht unter Kontrolle. Ein weiterer Negativrekord wurde aufgestellt. In Spanien müssen zehntausende Nerze getötet werden, weil sich die Tiere auf einer Zuchtfarm massenhaft mit dem Coronavirus infizierten. In der Mongolei ist ein Jugendlicher nach Fleischverzehr an einer altbekannten Infektionskrankheit gestorben.

