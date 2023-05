Reaktionen auf Down-Syndrom-Barbie fallen gemischt aus: „Einfach halbherzig“

Von: Victoria Krumbeck

Eine neue Barbie-Puppe, die das Down-Syndrom hat, soll für mehr Inklusion sorgen. Doch nicht alle sind mit der Umsetzung zufrieden.

München – Eigentlich soll die neue Barbie-Puppe, die der US-Konzern Mattel verkauft, für Inklusion stehen. Um die menschliche Vielfalt in den Barbie-Puppen abzubilden, gab der Spielzeughersteller am 25. April bekannt, eine Puppe mit Down-Syndrom auf den Markt zu bringen. Stigmatisierungen sollen damit bekämpft werden. Die Idee stößt jedoch auch auf Kritik. Die Barbie-Puppe soll nur eine Marketingstrategie sein und sehe nicht authentisch aus.

Vorstellung der ersten Barbie-Puppe 9. März 1959 Erfinderin Ruth Handler / Mattel Namens-Vorbild Ruth Handlers Tochter Barbara Maße der ersten Barbie-Puppe 99-46-84 cm

Down-Syndrom-Barbie: „Umsetzung einfach halbherzig“ - Reaktionen sind gemischt

Wer heute erwachsen ist und in seiner Kindheit mit Barbies gespielt hat, der wird sich an sehr dünne und blonde Frauen erinnern, die eine große Oberweite haben und ein makelloses Gesicht. Seit einiger Zeit versuchen Spielzeughersteller wie Mattel überholte Schönheitsideale durch mehr menschliche Vielfalt zu ergänzen. Die neu auf den Markt gebrachte Barbie-Puppe mit Down-Syndrom soll daher mehr Inklusion ermöglichen.

Die Barbie-Puppe mit Down-Syndrom wird auch kritisiert. © Catherine Harbour/Mattel/dpa/Screenshot Instagram/notjustdown

Auf Instagram übte der Account „notjustdown“ Kritik an der neuen Barbie aus. Bei dem Account handelt es sich um das Geschwisterpaar Marian und Tabea. Marian hat das Down-Syndrom und zusammen teilen die beiden ihr Leben mit über 70.000 Followern. In ihrer Story teilten sie ein Bild der Down-Syndrom-Barbie. Sie beschrieben die Puppe als „sympathisch“ und „natürlich proportioniert“. Ob sie allerdings Down-Syndrom habe, wurde mit einem Emoji, der seine Schultern zuckt, kommentiert. „Übrigens kennen wir keinen erwachsenen Menschen mit Down-Syndrom, der solche Orthesen trägt“, schrieben sie in ihrer Story.

Halbherzige Umsetzung und große Marketingstrategie - Kritik an der Down-Syndrom-Barbie

„Trotzdem sollte man im Blick haben, dass es für Mattel letzten Endes auch nur eine große Marketingstrategie ist. Ich finde die Umsetzung einfach halbherzig“, ergänzte der Account in seiner Story. Auch die Umsetzung finden sie nicht gelungen. Infrage wird gestellt, ob „schrägere Augen und natürlichere Proportionen als übliche Barbies“ das Down-Syndrom bedeuten würden. Der Account kann sich sogar vorstellen, dass die Orthesen extra hinzugefügt wurden, da man nicht sofort erkennen kann, dass die Barbie das Down-Syndrom hat.

Der Spielekonzern Mattel solle sich von dem „alienhaften Beautybild der Barbie verabschieden“, wie das Geschwisterpaar schrieb. Natürlichkeit solle das Unternehmen nicht nur andeutet, sondern auch abbilden. Das britische Modell Ellie Goldstein und Werbegesicht für die neue Barbie, sieht das jedoch anders. Als Person mit Down-Syndrom ist sie begeistert, dass es diese Barbie gibt. „Als ich die Puppe sah, war ich so emotional und stolz“, schrieb sie in einem Instagram-Post vom 25. April. „Es bedeutet mir sehr viel, dass Kinder mit der Puppe spielen können und lernen, dass jeder anders ist“, fügte sie hinzu.

Auch wenn das Geschwisterpaar mit der neuen Barbie nicht zufrieden ist, stellten sie klar, dass die Entwicklung von Mattels Barbie-Puppen „cool“ sei. Das Unternehmen hat bereits mehrere diverse Barbies produziert. Auch zu besonderen Anlässen lässt sich der Hersteller etwas einfallen. Beim 70. Thronjubiläum der Queen produziert Mattel eine Queen-Barbie. (vk)