Skurriler Fluchtversuch in Rio: Häftling will in Frauenverkleidung ausbrechen

Hinter Gummimaske und BH versteckt

+ © dpa / Patrick Seeger Skurriler Fluchtversuch aus brasilianischem Gefängnis (Symbolbild). © dpa / Patrick Seeger

So einen Fluchtversuch hat die brasilianische Polizei wohl noch nicht erlebt: Nun wollte ein Insasse aus einem Gefängnis in Rio ausbrechen und schlüpft dafür in BH und Skinny-Jeans.