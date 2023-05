Schüsse in Belgrad: Schüler eröffnet Feuer - neun Menschen tot

Von: Victoria Krumbeck, Sarah Neumeyer

Serbiens Hauptstadt im Schock: Ein Schüler dringt mit einer Waffe in eine Schule ein und eröffnet das Feuer. Über die Motive ist zunächst nichts bekannt. Mindestens neun Menschen sterben.

Update vom 3. Mai, 13.33 Uhr: Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Belgrad befindet sich eine Schülerin in Lebensgefahr, wie das serbische Innenministerium auf seiner Homepage mitteilte. Ein Schüler der Schule, geboren im Jahr 2009, sei als Tatverdächtiger noch auf dem Schulhof festgenommen worden, teilte das Ministerium weiter mit. Die Regierung will sich am frühen Nachmittag weiter zu dem Fall äußern.

Ein Verdächtiger wird von der Polizei an einer Grundschule eskortiert. © Uncredited/AP/dpa

Erstmeldung vom 3. Mai: Belgrad – Ein Schüler hat am Mittwoch in einer Belgrader Schule auf Mitschüler und Personal geschossen und dabei mehrere Menschen getötet. Laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurden neun Menschen getötet, darunter acht Kinder und der Wachmann der Schule. Sechs Schulkinder und ein Lehrer seien von dem Schützen, bei dem es sich um einen Schüler der Schule handeln soll, verletzt worden.

Zuvor teilte das serbische Innenministerium mit, dass die Polizei einen mutmaßlichen Schützen festgenommen habe. Das Nachrichtenportal „nova.rs“ berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass der mutmaßliche Täter, ein 14-jähriger Schüler der siebten Klasse sei. Er soll in die Schule eingedrungen sein und auf die Schüler geschossen habe. Drei Schulkinder sollen ins Krankenhaus gebracht worden sein, wie das Staatsfernsehen RTS meldete. Diese Angaben wurden zunächst nicht offiziell bestätigt.

Die Polizei sperrt die Straßen um eine Grundschule in Belgrad, in der Schüsse gefallen sind. © Darko Vojinovic/dpa

Polizei und Rettungskräfte rückten mit großem Aufgebot zu der Schule im Zentrum von Belgrad aus. Die Polizei sperrte das umliegende Areal großräumig ab, wie Medien berichteten. Auch Bildungsminister Branko Ruzic und Gesundheitsministerin Danica Grujicic begaben sich an den Schauplatz der Tragödie.