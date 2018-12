Auf dem Weg nach Düsseldorf: Flixbus kracht in Mauer - ein Todesopfer, 44 Verletzte

Der Reisebus ist nach dem Unfall ein Wrack. Der Reisebus ist auf den Weg von Genua nach Düsseldorf in eine Mauer gekracht.

Ein schwerer Busunfall hat sich auf der A3 bei Zürich ereignet. Ein Reisebus ist in eine Mauer gekracht. Bei dem Unfall ist ein Mensch ums Leben gekommen, es gab 44 Verletzte.

Zürich - Ein Reisebus ist gegen 4.15 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen auf der A3W Richtung Zürich ins Schleudern geraten und gegen eine Mauer gekracht, teilt die Konatonspolizei Zürich mit.

Eine Person ist bei dem Reisebusunfall ums Leben gekommen. 44 Personen sind verletzt worden, so die Polizei, darunter drei schwer. Ob Deutsche unter den Opfern sind, ist noch unklar.

Wie die Schweizer Blick online berichtet, soll bei dem Busunfall eine Frau gestorben sein. Der Fahrer und zwei weitere Buspassagiere seien schwer verletzt.

Eine Sprecherin von Flixbus sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass bei dem Unfall insgesamt 46 Menschen verletzt worden seien: 44 Passagiere sowie zwei Busfahrer. Das Fahrzeug wurde demnach von einem italienischen Unternehmen betrieben, das die Fahrt im Auftrag von Flixbus durchführte.

Insgesamt hätten sich 49 Fahrgäste an Bord des Busses befunden. Die meisten von ihnen waren Italiener, wie die AFP berichtet und sich dabei auf die Schweizer Nachrichtenagentur SDA beruft. Eine Person hatte demnach einen Schweizer Pass.

Augenzeugen berichteten demnach auch, dass die Front des Reisesbus von den Rettungskräften aufgeschnitten werden musste, um den verletzten Fahrer aus dem Wrack zu befreien.

Reisebus aus Genua auf dem Weg nach Düsseldorf verunglückt

Die Rettungskräfte rückten umgehend mit einem Großaufgebot aus. Der Reisebus sei nach ersten Ermittlungen auf dem Weg von Genua nach Düsseldorf unterwegs gewesen, als sich der schwere Unfall ereignete.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Spitäler gebracht. Die A3W musste auf dem entsprechenden Abschnitten komplett gesperrt werden. Die Kantonspolizei Zürich rät zudem die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Gegen 10.38 Uhr (16. Dezember 2018) wurde die Autobahn in beide Richtungen wieder für den Verkehr freigegeben, teilt die Kantonspolizei Zürich via Twitter mit.

Bei dem schweren Reisebus-Unfall ist eine Frau ums Leben gekommen, 44 Passagiere sind verletzt worden, drei davon schwer.

Autobahn A3 stundenlang gesperrt

Die Unfallursache ist noch unklar und wird nun durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich abgeklärt. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe es allerdings in Teilen der Schweiz geschneit, berichteten Medien. Meterologen warnten vor Glatteis.

Bei einem Selbstunfall von einem Reisecar auf der A3W (Sihlhochstrasse) sind am frühen Sonntagmorgen (16.12.2018) über 40 Personen verletzt worden. Eine Person ist verstorben.https://t.co/kf7TyueUTP#KantonspolizeiZürich #Blaulicht #Unfall pic.twitter.com/rp7qzjW8ND — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) 16. Dezember 2018





