„Respektlos ans Euter gegriffen“: Touristen melken Kuh – und sorgen für Empörung

Von: Nadja Austel

Teilen

Frische Milch direkt von der Kuh? Zwei Wanderer haben das in der Schweiz auf einer Alp in die Tat umgesetzt, zum Ärger der Landwirtin. (Symbolbild) © MiS/Imago

Ein starkes Stück: Zwei junge Männer fassen einer Kuh „respektlos ans Euter“ – vor den Augen der Besitzerin. Ein Aufklärungsgespräch lehnten die Wanderer ab.

Alpstein – Im Appenzellerland in der Schweiz ist der Ärger über zwei Touristen groß. Der Unmut rührt von einer ebenso kuriosen wie unbedachten Aktion der jungen Männer her, die sich an einer fremden Kuh „vergriffen“. „Ich war total erschüttert, als ich das sah“, sagte die Besitzerin der Tiere gegenüber dem Radiosender FM1.

„Unsere Kühe sind zurzeit mit einem Hirten auf einer Alp im Alpstein“, berichtete die Landwirtin, die anonym bleiben möchte. Sie war selbst am vergangenen Samstag (8. Juli) auf der Alp und sah, wie die beiden jungen Männer einer ihrer Kühe „respektlos ans Euter griffen“. Die Wanderer, offenbar Touristen, hätten die Milch direkt in eine Pet-Flasche gespritzt. Eine „absolute Frechheit“, wie sie findet.

Milch-Klau bei Alpstein in der Schweiz: Diebesgut wurde direkt in Plastikflasche gespritzt

Doch nicht nur der mangelnde Respekt beim Griff an das Euter stellt ein Problem dar. Kühe sind in der Regel daran gewöhnt, morgens und abends gemolken zu werden, erklärte Beat Brunner, Präsident des Bauernverbandes Appenzell Ausserrhoden, gegenüber FM1. Dabei werde das Euter jeweils vollständig geleert. Wenn diese Routine unterbrochen werde, könne im schlimmsten Fall eine Euterentzündung entstehen, bei der ein Teil des Organs verhärten und absterben kann.

Der liechtensteinische Landestierazt Werner Brunhart beantwortet gegenüber Radio Liechtenstein die Frage, ob das Melken einer fremden Kuh denn erlaubt sei: „Also dürfen tut man das im Grundsatz nicht. Die Kuh gehört einem ja nicht.“ Fraglich sei auch, ob die Kuh anschließend am Melkstand ihres Besitzers noch Milch gebe.

Schweiz: Wild-Melken kann ernste Folgen für die Kuh aus Alpstein haben

Und auch er sieht gesundheitliche Risiken für die Kuh. Beim Wild-Melken auf der Wiese bestehe immer die Gefahr, dass bakterielle Krankheitserreger ans Euter gelangen. Man wisse bei einer freilaufenden Kuh außerdem nicht, ob sie aus medizinischer Sicht überhaupt gemolken werden dürfe, so Brunhart. „Es gibt Kühe, die krank sind, deren Euter behandelt werden muss“.

Die Landwirtin der wild-gemolkenen Kuh in Alpstein hatte versucht, die beiden Wanderer darüber aufzuklären. Sie habe sie gebeten, mit zur Alphütte zu kommen und dies mit dem Hirten zu besprechen. „Darauf haben sie geantwortet, dass sie keine Zeit hätten“, sagte sie gegenüber FM1 Radio. Glaubhaft sei das nicht gewesen: „Wer Zeit hat, eine Kuh zu melken, der hat auch Zeit, diese paar Meter zu gehen.“

Die Wanderer in der Schweiz hatten Glück: Kühe können seitlich ausschlagen

Während sie schließlich den Hirten herbeirief, machten sich die Milchdiebe aus dem Staub. Ein Foto der beiden jungen Herren schoss die Landwirtin noch von ihnen, bevor sie das Weite suchten. Sie werden daher wohl nicht erfahren, dass sie sich selbst auch in Gefahr gebracht hatten. Denn auch, wenn ihre Kühe an Menschen gewöhnt und sehr zutraulich seien, könnten sie jederzeit ausschlagen. Gerade, wenn sie Kälber haben, sei Vorsicht geboten.

„Es kann sein, dass die Kuh erschrickt, wenn sie anders am Euter angefasst wird als sonst oder wenn es für sie unangenehm ist“, bestätigte auch Beat Brunner das Risiko der Kuh-Tritte. Und die geben sie nicht vorwiegend nach hinten ab, wie es bei Pferden allgemein bekannt ist, sondern auch schräg nach vorne und nach außen. Glück für die Wild-Melker, dass diese Kuh mit Gutmütigkeit auf den Übergriff reagierte und kein Interesse an Aufregung hatte – anders als eine bayerische Artsverwandte in Oberbayern, die kürzlich vor der Polizei nach Hause gebracht werden musste. (na)