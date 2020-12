„Wie in einem Horrorfilm“: Mutter soll Sohn fast 30 Jahre isoliert haben - Neue erschütternde Details bekannt

Eine Mutter soll ihren Sohn über Jahrzehnte weggesperrt und isoliert haben. Nun wurde der inzwischen erwachsene Mann Medienberichten zufolge in Schweden gefunden und befreit.

Update vom 2. Dezember, 13.32 Uhr: Es sind erschütternde Details. Eine Mutter (70) sperrt ihren Sohn (41) jahrelang ein. Niemand vermisst das Kind. Schulleiter können sich nicht an den Jungen erinnern, berichtet das schwedische Boulevardblatt Aftonbladet. In den 90er Jahren muss der damals 12-Jährige von der Schule genommen worden sein. Dann verschwand der Junge offenbar von der Bildfläche.

Nach fast 30 Jahren wurde der inzwischen 41-Jährige aus seiner Isolation befreit. Eine Verwandte fand den Mann in der Wohnung (siehe Erstmeldung). Sie hatte erfahren, dass seine Mutter im Krankenhaus ist und sich auf den Weg gemacht.

Mit einer Dose Makrelen, einer Scheibe Knäckebrot und Chips soll die Mutter den Mann in der Wohnung zurückgelassen haben, berichtet die Bild.

Die Schwedische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts der illegalen Freiheitsberaubung, Körperverletzung. Die Frau bestreitet das Verbrechen, nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Ob ein Haftbefehl gegen die 70-Jährige erhoben wird, entscheide sich spätestens am Donnerstag (3. Dezember).

„Wie in einem Horrorfilm“: Mutter soll Sohn fast 30 Jahre isoliert haben - Verwandte fand ihn verwahrlost

Erstmeldung vom 1. Dezember 2020

Stockholm - Entsetzlicher Fall in Schweden: Eine 70-jährige Frau steht unter Verdacht, ihren Sohn jahrzehntelang isoliert zu haben. Die Zeitung „Expressen“ berichtete am Montagabend, eine Verwandte habe den Mann, der inzwischen 41 Jahre alt ist, in der völlig verwahrlosten Wohnung im Stockholmer Vorort Haninge gefunden. Er sei von der Außenwelt abgeschnitten gewesen sein, seit er 12 Jahre alt gewesen sei.

Mann in Schweden jahrzehntelang von Mutter isoliert - Polizei nimmt Frau fest

Der Mann sei „eine sehr lange Zeit eingesperrt“ gewesen, sagte Polizeisprecher Ola Österling der Nachrichtenagentur AFP. Wie lange der Sohn tatsächlich von der Aussenwelt abgeschnitten war, wollte der Sprecher nicht kommentieren. Auch weitere Einzelheiten zu dem Fall wurden von Seiten der Polizei nicht kommentiert. Bestätigt wurde gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aber, dass die Frau festgenommen worden sei. Gegen sie werde wegen Freiheitsberaubung und schwerer Körperverletzung ermittelt. Die Frau bestreite die Vorwürfe.

Schwede nach Jahrzehnten befreit: „Es war wie in einem Horrorfilm“

Die Verwandte sagte gegenüber „Expressen“, sie habe lange den Verdacht gehabt, dass die Frau ihren Sohn eingesperrt habe. Als sie gehört habe, dass die 70-Jährige im Krankenhaus sei, sei sie am Sonntagabend zu der Wohnung gegangen: „Es war wie in einem Horrorfilm“, sagte sie der Zeitung. Die Wohnung sei dunkel und völlig zugemüllt gewesen. Der Mann habe in einer Ecke auf dem Boden gesessen. Er habe kaum sprechen können. Er habe trotz seines Alters nur wenige Zähne und Wunden an den Beinen. Sie habe einen Krankenwagen gerufen, die Ärzte im Krankenhaus hätten schließlich die Polizei alarmiert.

„Sie hat ihm sein Leben gestohlen“, wird die Verwandte von Expressen zitiert. Schon vor vielen Jahren, habe die Verwandte versucht einzugreifen., hätte aber schließlich aufgegeben. „Ich war noch jung“, verteidigt sie ihre damalige Reaktion.

Ögonvittnet om misären i lägenheten: ”Luktade ruttet” • Sonen instängd i 28 år – akutopererad för svåra skador • Mamman gripenhttps://t.co/fFVfbr828E — Expressen (@Expressen) December 1, 2020

. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass sich der Mann weiterhin im Krankenhaus befinde. Zu der Art der Verletzungen wollte sie sich nicht äußern.

Ebenfalls in Schweden machte dieser Fall Anfang des Jahres Schlagzeilen: Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat ein Elternpaar die gemeinsamen drei Kinder in ihren Zimmern eingesperrt. (va/dpa)