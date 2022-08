So sehen die Corona-Maßnahmen nach den Sommerferien an Österreichs Schulen aus

Von: Sophie Marie Unger

Teilen

Ein fünfjähriger Junge führt für einen Corona-Selbsttest ein Stäbchen zum Abstrich in seine Nase. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

In einer Woche geht es im Osten Österreichs wieder mit der Schule los. Doch was ist eigentlich mit Corona?

Nach den wohlverdienten Sommerferien geht es für die jungen Menschen in den österreichischen Bundesländern Burgenland, in Niederösterreich und Wien in einer Woche wieder zurück in die Schule. Am 12. September läuten dann auch in den restlichen sechs Bundesländern die Schulglocken. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren stellt sich auch heuer wieder die Frage: Was ist mit dem Corona-Virus? Dazu präsentierte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Montag (29. August) seine konkreten Pläne.

Hier sind die wichtigsten Informationen zu den Corona-Maßnahmen.

FFP2-Maskenpflicht wird es keine geben. Ausnahme sind – wie oben schon erwähnt – die symptomlosen Positiv-Fälle. Hierfür müssen die Schulen einen eigenen (Masken-)Pausenraum anbieten.