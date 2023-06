Doppeltes Glück: Schildkröten legen Eier an zwei Stränden in Spanien

Von: Judith Finsterbusch

An diesem Strand in Dénia an der spanischen Costa Blanca legte eine Schildkröte Eier. © Ángel García

Zwei Schildkröten haben in Spanien binnen zwei Tagen an zwei Stränden nur wenige Kilometer voneinander entfernt Eier abgelegt. Warum das Ereignis ein besonderes ist, steht in diesem Artikel:

Dénia/Gandía - Meeresbiologen in Spanien freuen sich: Mit nur zwei Tagen Abstand haben Schildkröten an zwei Stränden in der Region Valencia Eier abgelegt. Zunächst legte eine Wasserschildkröte in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni Eier an einem Strand in Dénia an der Costa Blanca ab, keine 48 Stunden später suchte sich eine zweite Schildkröte einen Strand nur wenige Kilometer weiter nördlich, in Gandía aus. Warum die Schildkröten-Eier an den Stränden in Spanien etwas Besonderes sind, erklärt costanachrichten.com.

Beide Male wurden die Schildkröten am Strand beobachtet, als sie gerade die Eier ablegten, sodass die Polizei und Experten für Meerestiere in Spanien die Gelege sichern konnten. Die Schildkröten-Mamas wurden jeweils mit Sendern ausgestattet, um ihre weitere Reise durchs Mittelmeer verfolgen zu können.