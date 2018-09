Schildkröte bricht sich mehrfach den Panzer - Zooarzt rettet sie mit genialer Idee

Gleich mehrere Brüche im Panzer hatte eine Schildkröte, als sie in einem Zoo ankam. Nach einer OP war sie bewegungsunfähig - doch den Ärzten fiel etwas Ungewöhnliches ein, um ihr zu helfen.

München - Im Juli fand ein Mitarbeiter des Zoos in Maryland im US-Staat Baltimore eine schwer verletzte Schildkröte im Stadtpark und brachte sie in die Zooklinik. Das Tier hatte laut einer Pressemitteilung mehrere Brüche in seinem Panzer, alle an der Bauchseite. In einer komplizierten OP verbanden die Tierärzte die gebrochenen Teile mithilfe von Metallplatten und Klammern.

Doch dann kam ein neues Problem. "Damit die Brüche verheilen können, durfte der untere Teil des Panzers anschließend nicht auf dem Boden entlangschrammen", wird Garrett Fraess, einer der Tierärzte, in der Mitteilung zitiert. Das Tier hätte daher monatelang ruhig gestellt werden müssen.

Lego-Rollstuhl hält mit Dichtungskitt am Panzer

„Rollstühle für Schildkröten gibt es aber nicht“, so der Tierarzt. Also hatten er und seine Kollegen eine Idee: „Wir haben ein paar Skizzen von einem maßgeschneiderten Rollstuhl angefertigt und ich habe sie einer legobegeisterten Freundin geschickt.“

Ein paar Wochen später war das Konstrukt aus bunten Legosteinen fertig und passte perfekt um den etwa grapefruitgroßen Schildkröten-Körper. Mit Dichtungskitt befestigten die Ärzte den Legorollstuhl am Rückenpanzer. Es funktionierte: Dank der Konstruktion kann die Schildkröte sich mit ihren Vorderbeinen vorwärts ziehen, ohne dass die Wunden am Bauch den Boden berühren.

Noch mindestens sechs Monate wird die Schildkröte den Rollstuhl benutzen müssen, heißt es. Dann dürfte ihr Panzer komplett geheilt sein und die Schildkröte wird wieder ohne Hilfe gehen können.

