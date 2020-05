Polizeikontrolle eskaliert völlig: Spektakulärer Einsatz in NRW - Schießereien und Schwerverletzte

In Gevelsberg in NRW wurde ein Polizist bei einem Schusswechsel schwer verletzt.

Polizisten wollen einen Mann kontrollieren, dabei kommt es zu einem Schusswechsel. Ein Beamter wird schwer verletzt. Bei der Festnahme beginnt der Horror erneut.

Gevelsberg - Aufsehen erregender Einsatz für Polizisten in Nordrhein-Westfalen. Beamte wollten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gevelsberg eigentlich nur einen Mann kontrollieren, doch dann eskalierte die Situation völlig.

Aktuell fahnden wir nach einem Schusswechsel in #Gevelsberg in #Ennepetal nach einem bewaffneten Täter. Einer unserer Kollegen ist verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen jedoch NICHT lebensgefährlich! — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) May 6, 2020

Der 36-Jährige eröffnete noch vor der Kontrolle plötzlich das Feuer und lieferte sich mit den Polizisten einen Schusswechsel. Dabei wurde ein Beamter schwer verletzt. In Lebensgefahr schwebe der 28 Jahre alte Polizist nach ersten Erkenntnissen aber nicht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Polizeikontrolle eskaliert: Beamter bei Schusswechsel schwer verletzt

Nach der Schießerei flüchtete der Mann vom Tatort, zunächst mit seinem Wagen und anschließend weiter zu Fuß. Bei der eingeleiteten Fahndung waren unter anderem Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Erst vor einer Woche war es zu einem schlimmen Einsatz in NRW gekommen, bei dem ein SEK-Beamter getötet worden war.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen in #Gevelsberg war erfolgreich. Der Mann wurde nach einem erneuten Schusswechsel festgenommen. Keine weiteren Kollegen verletzt. — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) May 6, 2020

Als die Einsatzkräfte den Mann nach mehrstündiger Verfolgung stellen wollten, begann der Horror für die Polizisten erneut. Wieder fielen Schüsse. Wie die Polizei weiter meldete, begann der Verdächtige auf die Beamten zu schießen. Spezialkräfte erwiderten das Feuer und schossen den 36-Jährigen an. Dabei erlitt er Verletzungen, die zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich waren.

Polizeieinsatz in NRW: Festnahme nach mehrstündiger Fahndung und erneuter Schießerei

Nach insgesamt gut vier Stunden konnte der Mann schließlich in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis festgenommen werden. Zu den Hintergründen äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen in dem spektakulären Fall übernommen. Im Februar riefen auch in München Schüsse auf einer Baustelle ein SEK auf den Plan. Wie sich herausstellte, starben dabei zwei Menschen, berichtete tz.de*.

