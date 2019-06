Salzburg: Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen - Täter auf der Flucht

Tödliche Schießerei in Salzburg: Ein Unbekannter hat einen Mann erschossen. Der Täter befindet sich auf der Flucht.

Update um 11.24 Uhr: Am Dienstag, 4. Juni, kam es gegen 22.20 Uhr vor einem Lokal in Salzburg-Lehen zu einer Rangelei zwischen einem 24-jährigen Bosnier und einem bislang unbekannten Täter. Der Bosnier soll sich daraufhin seinen Vater zur Hilfe gerufen haben. Infolgedessen gab der unbekannte Mann einen Schuss in Richtung des Sohnes und danach in Richtung des Vaters ab. Der 46-jährige Vater erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Der Schütze befindet sich seither auf der Flucht.

Bisher läuft die Fahndung ergebnislos. Nach Zeugenangaben soll der Täter aus Südosteuropa stammen. Weitere Hinweise gibt es nicht. Zudem seien die Aussagen der Zeugen zum Tatablauf teilweise widersprüchlich. „Sie werden heute zum Teil mit einem Dolmetscher noch einmal vernommen“, erklärte Polizeisprecherin Nina Laubichler. Auch das Opfer soll heute erstmals vernommen werden.

Die Polizei ist weiterhin mit der Sicherung von Spuren in der Ignaz-Harrer-Straße und im Lokal beschäftigt.

Erstmeldung: Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen - Täter auf der Flucht

Salzburg - Vor einem Lokal in Salzburg hat ein Unbekannter einen Mann erschossen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schoss der Täter auch auf den Sohn (24) des 46-Jährigen. Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Den Schüssen war nach Polizeiangaben eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und dem Täter vorausgegangen. Der junge Mann holte anschließend seinen Vater zur Hilfe. Der Täter schoss zunächst auf den jüngeren, dann auf den älteren Kontrahenten. Der Vater erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Der Täter konnte nach der Auseinandersetzung am Dienstagabend fliehen. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

dpa