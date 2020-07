Ryanair-Flug aus Berlin: Feuer-Alarm im Cockpit - Maschine muss in Griechenland notlanden

Ein Flugzeug der Airline Ryanair musste am Freitag in Griechenland notlanden.

Wegen eines Feueralarms im Cockpit musste eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair, die in Berlin gestartete war, in Griechenland notlanden. An Bord befanden sich 157 Passagiere.

Update vom 3. Juli, 22.45 Uhr: Der Feueralarm, der eine Ryanair-Maschine zur einer Notlandung in Thessaloniki gezwungen hat, hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Die Piloten der Boeing 737-8AS haben aufgrund der Feueralarm-Anzeige sofort eine Notlandung eingeleitet.

Die Maschine landete ohne Probleme auf dem Flughafen der griechischen Hafenstadt Thessaloniki. Alle der 157 Passagiere blieben unverletzt und waren nach der Landung wohlauf. Bisher ist jedoch unklar wie und wann die Passagiere weiter nach Athen gebracht haben, wo die Maschine planmäßig um 17.25 Uhr hätte landen sollen.

Originalmeldung vom 3. Juli:

Thessaloniki - Eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair musste am Freitag auf dem Flughafen in Thessaloniki notlanden. Das berichtet focus.de mit Verweis auf die griechische Nachrichtenagentur ANA. Der Grund für die Notlandung soll demnach ein Feueralarm im Cockpit gewesen sein. Der Notruf wurde von der Besatzung wohl über der Chalkidiki-Halbinsel im Norden Griechenlands abgesetzt und das Flugzeug anschließend nach Thessaloniki umgeleitet. Die Rettungskräfte am Boden mussten jedoch wohl nicht eingreifen.

An Bord der Maschine, die von Berlin aus auf dem Weg in die griechische Hauptstadt Athen war, befanden sich 156 Passagiere und ein Baby. Alle Fluggäste blieben nach ersten Informationen unverletzt. Bei dem betroffenen Flug handelt es sich demnach um den Ryanair-Flug FR 170, der 14.17 Uhr mit Verspätung in Berlin gestartet war. Planmäßig sollte die Boeing 737-8AS um 17.25 Uhr in Athen landen. (fd)