Wie im Film: Tornado erfasst Bus und schleudert ihn durch die Luft - Viele Verletzte

Der Tornado wütete in Rumänien.

Diese Szenen erinnern an einen Katastrophen-Film - doch in Rumänien spielten sie sich tatsächlich ab: Ein Tornado hat einen Reisebus erfasst und ihn durch die Luft gewirbelt.

Bukarest - Ein Tornado hat am Dienstag im Osten von Rumänien einen Reisebus erfasst und Dutzende Meter durch die Luft gewirbelt, ehe er auf ein Feld krachte. Von den 40 Insassen wurden dabei mindestens zwölf verletzt, vier von ihnen schwer, berichteten die Medien am späten Abend.

Der Tornado verfehlte anschließend knapp das Dorf Dragalina, deckte jedoch nach Medienberichten einige Dächer ab und entwurzelte Bäume. Angesichts dieses für Rumänien ungewöhnlichen Wetterphänomens warnten Meteorologen vor möglichen weiteren Windhosen, vor allem in der Tiefebene.

Mehrere Bilder und Videos kursieren in den sozialen Medien, die den verheerenden Tornado in all seiner Größe zeigen:

