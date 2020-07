Tesla verkauft rote Shorts: Das steckt hinter dem kuriosen Preis der Satin-Unterhose

Es war mehr als Gag gedacht, doch die Ware ging weg wie warme Semmeln: Tesla hat am Wochenende rote Satin-Shorts ins Angebot aufgenommen – kurz darauf waren sie auf der US-Website ausverkauft. Was ist der Hintergrund der kuriosen Aktion?

Palo Alto – Für den Elektroautobauer Tesla und seinen exzentrischen Chef Elon Musk sah es schon des Öfteren recht düster aus– doch immer wieder kriegt das Unternehmen mit Hauptsitz in Palo Alto in Kalifornien irgendwie die Kurve. Weil zuletzt einige Investoren gegen Tesla gewettet hatten, feierte „Stehaufmännchen“ Elon Musk nun den aktuellen Erfolg auf seine ganz spezielle Art: Tesla nahm „Short Shorts“ aus rotem Satin-Stoff ins Angebot auf und kurz darauf brach die Website zusammen, wie 24auto.de berichtet. Mit der Aktion will sich Elon Musk offenbar über Investoren lustig machen, die versuchen mit sogenannten Leerverkäufen (im Englischen: „Short selling“) von Tesla*-Aktien Geld zu machen. Im Prinzip wetten Leerverkäufer auf einen Absturz der Aktie. Doch zuletzt schoss der Aktienkurs des kalifornischen E-Autobauers steil nach oben.

Angeboten wurden die roten Tesla-Satin-Shorts in limitierter Auflage in den USA zum Preis von 69,420 Dollar (61,50 Euro). Die merkwürdige Zahl hinter dem Komma ist vermutlich ein Hinweis auf den Preis von 420 Dollar pro Aktie, zu dem Elon Musk im Jahr 2018 erwog, das Unternehmen privat zu übernehmen. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks