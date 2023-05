Schockierendes Unwetter-Video aus Italien: Erdrutsch reißt Straße und ganze Bäume in ein Loch

Von: Stella Henrich

In einigen Regionen Italiens treten Bäche und Flüsse aus ihren Grenzen und überschwemmen das Land. Ganze Bäume werden mitgerissen.

Rom ‒ Seit Tagen herrscht in weiten Teilen Italiens. Ausnahmezustand. Schwere Unwetter und Überschwemmungen sorgen für Erdrutsche. Noch immer herrscht Alarmstufe rot in den betroffenen Regionen. Unser aktueller Ticker informiert über die derzeitige Wetter-Lage. Die Situation in der norditalienischen Region Emilia-Romagna ist dramatisch.

Heftige Unwetter in Italien: Video zeigt Erdrutsch – ganze Bäumen werden weggespült

Ein Video zeigt schockierende Bilder, auf denen eine von Wassermassen beschädigte Straßen aufreißt und anschließend ganze Bäume von der Erde verschluckt werden.

Die Bilanz der Opfer und Vermissten sei dramatisch, heißt es in dem Instagram-Post. Derzeit müssten 8000 Menschen evakuiert werden. Viele warteten auf den Dächern auf eine Hubschrauberrettung, geht aus dem Post weiter hervor. Bilder und Fotos in den sozialen Netzwerken auf Twitter und Facebook zeigen etliche Menschen in Faenza, Ravenna und Cesena, die um Hilfe bitten, da ihre Häuser überflutet sind. Das Video auf Instagram bewegt die User. Sie schreiben:

„Eine schreckliche Katastrophe.“

„Arme Menschen, was für ein Unglück.“

„Mein Gott, wie beängstigend.“

„Das zu sehen bricht mir das Herz! Die Erde verschlingt alles.“

Die Unwetter kosteten bereits 14 Menschen in Italien das Leben. Ein Hubschrauber stürzte beim Einsatz im Überschwemmungsgebiet ab. Zum Glück: Die Insasssen überlebten.