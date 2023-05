Häuser aus benutzten Windeln? Forschende präsentieren kuriose Bau-Innovation

Nachhaltigkeit

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Ressourcen sind begrenzt, Bauen wird immer teurer. Forschende suchen nach neuen Materialien zum Hausbau. Ein Produkt ist überraschend vielversprechend: Windeln.

München – Nachhaltiges Bauen ist ein großes Thema und wird in Zukunft immer wichtiger. Denn die Bau-Branche ist ein regelrechter Klima-Killer und versucht, nachhaltiger werden. Zu diesem Zweck suchen Forschende nach neuen, nachhaltigen Konzepten. Eins davon klingt für viele wahrscheinlich erstmal absurd: in Zukunft könnten Häuser mit Windeln gebaut werden. Das steckt hinter der originellen Idee.

Problem Knappe Rohstoffe beim Hausbau Getestetes Material Windeln Wirkung Soll Kosten senken, Müll sparen und nachhaltig sein

Nachhaltiges Bauen: Materialien sind teuer – Windeln könnten Sand ersetzen

Bauen wird immer teurer – das liegt zu einem großen Teil an den Rohstoffen, die dafür gebraucht werden. In den vergangenen Jahrzehnten wurden großteils Beton und Zement verwendet – mit gewaltigen Auswirkungen auf den Treibhauseffekt. Ein wichtiger Bestandteil davon ist Sand. Genau hier könnten die Windeln zum Einsatz kommen. Eine Forschungsgruppe um Siswanti Zuraida von der Universität Kitakyushu in Japan veröffentlichte dazu in mehreren Fachmagazinen wie Nature einen Beitrag.

Die Forschenden testeten gebrauchte Windeln als alternatives Baumaterial in Indonesien. Dafür stellten sie Betonmischungen mit verschiedenen Anteilen an geschredderten Windeln anstelle von Sand her. Sie ließen die Mischungen 28 Tage lang aushärten und prüften dann ihre Druckfestigkeit. Anhand der indonesischen Bauvorschriften ermittelten sie dann, welche Teile des Hauses welchen Anteil an Windeln aufnehmen könnten, ohne an der benötigten Festigkeit einzubüßen. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass durch die Verwendung der Windeln zudem Müll gespart entlastet wird.

Windeln zum Hausbau: Die Baumaterialien machen oft 80 Prozent der Kosten aus

Die Baumaterialien sind oft der teuerste Beitrag zum Bau von Wohnungen und „können bis zu 80 Prozent des Gesamtwerts eines einfachen Wohnhauses ausmachen“, schrieben die Forschenden. Deshalb seien die Kosten die erste Barriere für eine nachhaltige Konstruktion, vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Ein Beispiel hierfür ist Indonesien: Wegen des Bevölkerungswachstums von über vier Prozent würden fast 800.000 Wohneinheiten im Jahr benötigt, doch die dortige Bauindustrie schaffe derzeit maximal 500.000.

+ Laut Forschenden können bis zu 27 Prozent des Sandes bei tragenden Wänden von Häusern durch Windeln ersetzt werden. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Doch auch hierzulande sind die Preise für Häuser viel zu hoch, weshalb Experten sogar das Ende der Einfamilienhäuser prognostizieren.

Nachhaltig bauen: Material von Häusern könnten künftig zu einem Viertel aus Windeln bestehen

Wie hoch der Anteil an Windeln sein darf, unterscheidet sich, je nachdem für welchen Teil des Gebäudes das Material verwendet wird. Laut den Forschenden könnten bis zu 27 Prozent des Sandes beim Bau eines einstöckigen Hauses in tragenden Teilen durch gewaschene, desinfizierte und geschredderte Windeln ersetzt werden. Bei höheren Häusern liegt der maximale Anteil der Windeln etwas niedriger – für zweistöckige Gebäude bei bis zu 19, bei dreistöckigen Häusern bei bis zu 10 Prozent.

Werden die Windeln in nicht tragenden Wänden verwendet, kann der maximale Anteil sogar bei 40 Prozent liegen – für Bodenplatten hingegen maximal neun Prozent.

Eigene vier Wände aus Windeln – noch nicht als Baumaterial für Häuser zugelassen

Doch der Plan vom nachhaltigen Bauen mit gebrauchten Windeln hat einen Haken, denn bisher gibt es noch keine Firmen in Indonesien, die Windeln als Recyclingmaterial verwenden. Hinzu kommen die aktuellen Bauvorschriften des Landes, die Windeln bisher nicht als Baumaterial zugelassen haben.

Hierzulande fehlt es nicht nur an Sand als Baumaterial, auch bei Holz kommt es immer wieder zum Mangel. Angesichts dessen kommen Bauwilligen auch hier originelle Ideen, so kann beispielsweise Stroh beim Bau als Dämmmaterial in Hauswänden verwendet werden. (kiba/dpa)

Rubriklistenbild: © Daniel Bockwoldt/dpa