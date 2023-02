Restaurant-Führer für Spanien: „Guía Repsol“ zeichnet Lokale mit Sonnen aus

Von: Judith Finsterbusch

Einen Überblick über gute Restaurants in Spanien bietet der Guía Repsol. © A. Pérez Meca/dpa

Michelin vergibt Sterne, Repsol vergibt Sonnen. Der Gastronomie-Führer 2023 für Spanien ist jetzt bei einer Gala in Alicante vorgestellt worden. Alle Details zu den ausgezeichneten Restaurants stehen in diesem Artikel:

Alicante - Die Michelin-Sterne kennt jeder, aber wie sieht es aus mit den Repsol-Sonnen? Der spanische Erdöl-Konzern gibt einmal im Jahr seinen Gastronomie-Führer „Guía Repsol“ heraus und zeichnet dabei besonders gute Restaurants in Spanien mit Sonnen aus. Ähnlich wie bei Michelin gibt es eine, zwei oder drei Sonnen, außerdem die Kategorie „empfehlenswert“. Welche spanischen Restaurants im Repsol-Führer 2023 aufgeführt sind, verrät costanachrichten.com.

Anders als bei den Michelin-Sternen nimmt der Repsol-Führer keineswegs nur Gourmet-Restaurants auf. Vielmehr haben die Macher 2023 viele Lokale auf dem Land mit bodenständiger Küche berücksichtigt. Verliehen wurden die Sonnen dieses Jahr bei einer Gala in Alicante am 27. Februar, 181 Restaurants in ganz Spanien bekamen die Auszeichnung.