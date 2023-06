Nasa-Sonde „Parker Solar Probe“ enthüllt Geheimnis des Sonnenwinds

Von: Tanja Banner

Die Nasa-Raumsonde „Parker Solar Probe“ kommt der Sonne ganz nah und entschlüsselt das Geheimnis des Sonnenwinds. (Symbolbild) © imago images/ZUMA Wire/APL/Nasa

Die Nasa-Raumsonde „Parker Solar Probe“ kommt der Sonne ganz nah und entschlüsselt dabei das Geheimnis des Sonnenwinds.

Berkeley/College Park – Die Sonne spuckt Hochgeschwindigkeits-Partikel aus, wie ein Duschkopf Wasser. Das berichtet ein Forschungsteam um Stuart Bale (University of California, Berkeley) und James Drake (University of Maryland, College Park) in einer neuen Studie, die im Fachjournal Nature publiziert wurde. Die Forschungsgruppe nutzte Daten der Nasa-Raumsonde „Parker Solar Probe“ (PSP), die imJahr 2018 aufgebrochen ist, um die Sonne zu untersuchen. 2021 kam die Raumsonde der Korona der Sonne so nah, dass von „Berühren“ die Rede war.

PSP soll der Forschung unter anderem helfen, herauszufinden, wie der Sonnenwind entsteht. Dabei handelt es sich um einen mehrere Millionen Kilometer pro Stunde schnellen Strom von geladenen Teilchen, die von der Sonne weg ins Sonnensystem rasen. Trifft dieser Teilchenstrom auf das Magnetfeld der Erde, entstehen dort Polarlichter – es können jedoch auch die Infrastruktur auf der Erde sowie Satelliten im Erdorbit in Mitleidenschaft gezogen werden.

Nasa-Raumsonde ist dem Sonnenwind auf der Spur

„Die Winde transportieren viele Informationen von der Sonne zur Erde, sodass das Verständnis des Mechanismus hinter dem Sonnenwind für die Erde von praktischer Bedeutung ist“, erklärt Drake in einer Mitteilung. „Das wird sich auf unsere Fähigkeit auswirken, zu verstehen, wie die Sonne Energie freisetzt und geomagnetische Stürme verursacht, die eine Bedrohung für unsere Kommunikationsnetze darstellen.“

In der Studie berichtet die Forschungsgruppe, dass die Ströme des Sonnenwinds Mustern von aufsteigenden heißen Gasen und abfallenden kühleren Gasen innerhalb der Sonne entsprechen. Es entstehen auf- und absteigende Wasserstoffströme innerhalb der Sonne, die dicht nebeneinander liegen – das Phänomen ist als Supergranulation bekannt. Die Magnetfelder unterbrechen sich und verbinden sich wieder, sodass geladene Teilchen aus der Sonne geschleudert werden, wenn sie aneinander vorbeirasen.

„Parker Solar Probe“ löst das Geheimnis des Sonnenwinds

Weil die „Parker Solar Probe“ einige extrem hochenergetische Teilchen entdeckt hat, vermutet die Forschungsgruppe, dass der Wind nur durch diesen Prozess entstehen kann, der als magnetische Rekonnexion bezeichnet wird. Damit hat die Nasa-Raumsonde eine der wichtigsten Aufgaben ihrer Mission offenbar erfolgreich absolviert. Sie wurde 2018 unter anderem gestartet, um den Ursprung der hochenergetischen Teilchen, aus denen der Sonnenwind besteht, aufzuklären. Es gab zwei widersprüchliche Erklärungen: ein Mitwirken der magnetischen Rekonnexion oder eine Beschleunigung durch Plasma oder sogenannte Alfvén-Wellen.

„Die große Erkenntnis ist, dass die magnetische Rekonnexion (...) die Energiequelle für den schnellen Sonnenwind darstellt“, freut sich Bale. Der Forscher und sein Team sind sich sicher: „Unsere Ergebnisse sind ein starker Beweis dafür, dass die Rekonnexion dafür verantwortlich ist.“

Nasa-Raumsonde kommt der Sonne ganz nah

Die Nasa-Raumsonde „Parker Solar Probe“ kann sich der Sonnenoberfläche bis auf maximal 6,4 Millionen Kilometer annähern, ohne ihre Instrumente zu zerstören. Das Forschungsteam um Bale erhofft sich aus dieser Entfernung weitere Daten, die die Schlussfolgerungen der Studie unterstützen. Allerdings beginnt die Sonne derzeit aktiv zu werden – sie nähert sich dem Höhepunkt des 11-jährigen Sonnenzyklus – und könnte so die Prozesse verschleiern, die die Forscherinnen und Forscher beobachten wollen.

„Zu Beginn der Mission der Sonnensonde gab es eine gewisse Beunruhigung darüber, dass wir dieses Ding genau in den ruhigsten und langweiligsten Teil des Sonnenzyklus starten würden“, erinnert sich Bale. „Aber ich glaube, ohne diese Tatsache hätten wir das Ganze nie verstanden. Es wäre einfach zu chaotisch gewesen. Ich denke, wir haben Glück, dass wir die Sonde im solaren Minimum gestartet haben.“ (tab)