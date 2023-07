„Kriege ich das Kotzen“: Frau ist sauer, weil ihr Freund nicht mit zum Rammstein-Konzert will

Seine Freundin will, dass er bei der nächsten Tour mitkommt. Er lehnt aufgrund der Vorwürfe gegen Till Lindemann ab und fragt sich, ob das gemein ist.

Seit den Vorwürfen gegen Till Lindemann fragen sich Rammstein-Fans, wie sie mit der Band umgehen sollen. Der Sänger tritt weiterhin auf der Bühne auf. In Berlin waren rechtsextreme Medien und Fans bei den Konzerten, was für Wirbel sorgte. Ist es verwerflich, immer noch auf Rammstein-Konzerte zu gehen?

Auf Reddit erzählt ein User, dass seine Freundin ihn gefragt habe, ob er nicht mitkommen wolle, falls Rammstein eine weitere Tour geben würde. Bevor die YouTuberin Kayla Shyx und andere Frauen Vorwürfe um gewaltvolle sexuelle Handlungen gegen Lindemann äußerten, habe er sie nach eigenen Angaben noch zu Konzerten begleitet, als sie ihn dazu einlud. Dieses Mal lehne er ab. Er sei ohnehin nie Fan gewesen.

Freundin will zu Rammstein und wirft ihm vor, dass er sich „an Kleinigkeiten aufhängt“

„Ich habe ihr [....] versucht sachlich zu erklären, dass ich mir aufgrund der aktuellen Lage rund um Rammstein keine Karten kaufen möchte, da ich die Band in ihrem Handeln nicht unterstützen möchte“, schreibt er. Seitdem werfe seine Freundin, die er als großen Rammstein-Fan seit ihrer Kindheit bezeichnet, ihm vor, „politisch korrekt“ zu sein. Während Tausende, wie sie behauptet, über die Vorwürfe hinwegsehen, würde er sich „an Kleinigkeiten aufhängen“.



Im Gegensatz zu Rammstein-Fans, die sich von der Band abwenden, stehe sie eher hinter Lindemann. Sie sage, dass bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung gelte – was stimmt. Lindemann bestreitet über seine Kanzlei die Vorwürfe gegen ihn. Der Reddit-User sieht die Debatte um Rammstein „deutlich kritischer“, wie er schreibt. Aber auch schon, bevor die Vorwürfe laut wurden, seien ihm die Konzerte kein eigenes Geld wert gewesen.

Reddit-User stehen hinter der Entscheidung, nicht zu Rammstein-Konzerten zu wollen

Auf Reddit fragt er die Community, ob es ihn zu einem „Arschloch“ mache, dass er mit seiner Freundin nicht auf die Konzerte gehen wolle. Der Großteil verneint das und rechtfertigt sein Verhalten. „Tausende nehmen [die Vorwürfe] ernst und richten ihr Handeln danach aus“, heißt es in einem Kommentar. Tatsächlich gibt sogar Fans, die ihre Rammstein-Tattoos entfernen lassen. Auch wenn bei Lindemann die Unschuldsvermutung gelte, habe er „ein wirklich gutes Argument“ gegen die Konzerte gebracht.



„‚Weil Tausende darüber hinwegsehen, kann man es selbst doch schließlich auch.‘ Da fehlen mir echt die Worte“, regt sich ein Reddit-User auf. Ein anderer ärgert sich über die Wortwahl seiner Freundin. „Kleinigkeiten? Politisch korrekt? Wenn ich solche Begriffe bei Vergewaltigungsvorwürfen höre, kriege ich das Kotzen.“



Die meisten brauchen die Vorwürfe gegen Lindemann aber gar nicht erst als Argument: „Mal ganz unabhängig davon, was für Vorwürfe da zurzeit im Raum stehen, solltest du niemals irgendwo hingehen, wo du dich nicht wohlfühlst“, kommentiert ein User. Viele ärgern sich, dass seine Freundin „nicht einfach akzeptieren kann“, dass er eben nicht auf die Konzerte gehen will. „Warum kann sie es nicht gut sein lassen? Du hast einfach keinen Bock.“

