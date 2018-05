Raub eskaliert: Züge mit gefährlicher Fracht kollidieren - einer entgleist

Um die Fracht eines Zuges stehlen zu können, haben Räuber in Mexiko das Bremssystem eines Zuges manipuliert - mit schweren Folgen.

Mexiko-Stadt - Unbekannte haben bei einem versuchten Raub in Mexiko das Bremssystem eines Zuges manipuliert und damit einen Zusammenstoß mit einem weiteren Zug verursacht. Bei dem Vorfall im Bundesstaat Veracruz wurden nach Angaben lokaler Medien vom Samstag sieben Menschen verletzt.

Die unbekannten Täter wollten die Fracht des Zugs stehlen, wie die betroffene Eisenbahngesellschaft Ferrocarril Mexicano, kurz Ferromex, auf Twitter mitteilte. Dazu sabotierten sie das Bremssystem auf den Gleisen in der Nähe der Gemeinde Acultzingo, so Ferromex. Was der Zug geladen hatte, war nicht bekannt.

#Comunicado de Grupo México Transportes #GMXT En relación al accidente provocado esta madrugada en las afueras de Orizaba, Veracruz. pic.twitter.com/V142QDhZnU — Ferromex (@Ferromex) 19. Mai 2018

Der Zug mit vier Lokomotiven und 39 Waggons lies sich demnach nicht mehr kontrollieren und krachte auf einen stehenden Zug im Bahnhof von Orizaba. Die Wucht des Aufpralls zerriss einige Wagen und schleuderte sie neben die Gleise. Gegen Züge der Ferromex seien in den vergangenen drei Wochen sechs Mal solche Sabotageakte ausgeführt worden, teilte die Eisenbahngesellschaft mit. Sie sei besorgt, da die Züge zum Teil auch chemische Stoffe transportieren, die ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten, wenn sie freigesetzt würden.

Nach Angaben der mexikanischen Zeitung „Proceso“ hat es im Jahr 2017 mehr als 1000 Überfälle auf Züge in dem lateinamerikanischen Land gegeben. Die meisten davon ereigneten sich demnach im Bundesstaat Veracruz.

dpa

