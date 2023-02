Auf diese 5 Dinge, legt die LGBTQIA+-Community beim Dating wert

Schon beim ersten Date offen zueinander zu sein, ist für Menschen der LGBTQIA+-Community besonders wichtig. © Alberto Menendez/Addictive Stock

Die Dating-App Hinge hat LGBTQIA+-Personen gefragt, was ihnen beim Dating wichtig ist. Spoiler: Körperliche Intimität ist es nicht.

Die Dating-App Hinge ist wohl bald fast so bekannt wie Tinder. Das Unternehmen befragte für eine aktuelle Studie mehr als 14.000 Menschen aus der LGBTQIA+-Community und wollte von ihnen wissen, auf was sie beim Dating besonders viel Wert legen. Warum? Weil besonders queere Menschen beim Dating immer noch auf zu wenig Ressourcen und Erfahrungsberichte zurückgreifen können. Besonders für bisexuelle Personen dürften die Ergebnisse relevant sein.

BuzzFeed.de verrät, was queeren Menschen bei Dates wichtig ist.