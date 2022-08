Mit einer Pro-Alkohol-Kampagne will Japan seine Jugend zum Trinken motivieren

Weil junge Menschen in Japan immer weniger Alkohol trinken, steuert die Regierung jetzt mit einer Kampagne dagegen. © IMAGO/Shingo Tosha/AFLO

Die ältere Generation in Japan war trinkfest – die Jugend heute jedoch trinkt zu wenig. Das jedenfalls findet Japans Regierung und startet eine Pro-Alkohol-Kampagne.

Viele Menschen sind sich einig, dass es eher positiv ist, wenn junge Menschen nicht exzessiv zur Flasche greifen – sollte man meinen. In Japan sieht die Situation ganz anders aus: Dort startete die Regierung nun eine Kampagne, um die Jugend des Landes wieder mehr zum Trinken zu animieren. Die Kampagne mit dem Namen „Sake Viva“ finden einige Menschen gut – andere äußern jedoch auch Kritik, wie der Vorsitzende des Vereins „Nein zum Alkohol“. Aber warum will Japans Regierung überhaupt, dass junge Menschen mehr trinken?

BuzzFeed.de erklärt, warum Japan mit einer Pro-Alkohol-Kampagne seine Jugend zum Trinken motivieren will.