Prinz Harry: Windsor ist ein „einsamer Ort“ ohne die Queen

Harry (l-r), Meghan, William und Kate auf Schloss Windsor. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Der Trauer ist groß, und der Schmerz sitzt tief: Nach dem Tod der Queen ist Schloss Windsor ein ganz anderer Ort geworden.

London - Die Bilder sorgten am Wochenende für Aufsehen: Die zerstrittenen Queen-Enkel William und Harry gemeinsam mit ihren Frauen vor Schloss Windsor. Nun wurde ein Video des Auftritts öffentlich, das einen kleinen Einblick in die Gefühlswelt der Royals nach dem Tod der Queen gibt.

„Es ist jetzt ein einsamer Ort da oben ohne sie“, sagte Harry in dem Clip, den die britische „Sun“ am Sonntag veröffentlichte. „Egal, in welchem Raum sie war, man spürte ihre Anwesenheit überall“, fügte er hinzu.

Die Brüder schlenderten am Samstag die Auffahrt zu Schloss Windsor herunter und schüttelten ausgiebig Hände. An ihrer Seite ihre Frauen Kate und Meghan.

Queen Elizabeth II. war am Donnerstag gestorben. Am Samstag wurde ihr Sohn Charles III. offiziell als neuer britischer König verkündet. Am kommenden Montag wird die Queen in London beigesetzt. dpa