Unwetter wüten in Italien: Alarmstufe Rot in vielen Regionen – Brenner von „Mittelmeer-Hurrikan“ betroffen

Von: Teresa Toth

Abgerissene Dächer, entwurzelte Bäume und Blitzeinschläge: Italien wird derzeit vom Tiefdruckgebiet „Poppea“ heimgesucht, das für verheerende Unwetter sorgt.

Mailand – In Italien wüten heftige Unwetter. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Hochwasser in Deutschland warnt, sorgen in mehreren Regionen Italiens starke Regenschauer für Überschwemmungen und Stromausfälle. Verantwortlich ist das Tiefdruckgebiet „Poppea“, das vom Norden aus über das Land fegt.

Tiefdruckgebiet Poppea Betroffene Gebiete Insbesondere der Norden Italiens Auswirkungen Gewitter, Stürme, Hagel, Starkregen

Unwetter wüten in Italien: Alarmstufe Rot in vielen Regionen – Überschwemmungen drohen

In der Lombardei und Ligurien entwurzelte der Sturm Bäume und riss Dächer ab. Die Lombardei hat die Alarmstufe Rot ausgesprochen. Nach Angaben des italienischen Gesundheitsministeriums bedeute dies eine „Notsituation, in der die Gesundheit von Menschen gefährdet sein könnte“. In Ligurien gilt Alarmstufe Orange, ebenso in Friaul-Julisch Venetien, der Provinz Bozen, großen Teilen des Piemont, Teilen der Toskana und Venetiens. Alarmstufe Orange herrscht aktuell auch auf Mallorca: Schlimme Unwetter mit Sturmböen bis zu 100 km/h überrollen die Insel.

Durch die Unwetter in Italien kommt es zu Erdrutschen, die wichtige Straßen blockieren. © LaPresse/dpa

Das italienische Wetterportal ilmeteo.it warnt, dass sich „Poppea“ inzwischen zu einem Mittelmeer-Hurrikan entwickelt habe. „Die Energie ist so hoch, dass die sich bildenden Gewitter so stark sein werden, dass sie innerhalb weniger Minuten riesige Mengen an Wasser und Hagel abwerfen“, schreibt das Portal. Ab Montag (28. August) werden die Auswirkungen für mindestens 48 Stunden zu spüren sein – am stärksten im Nordwesten Italiens, also in Ligurien, Piemont und der Lombardei.

Unwetter und Überschwemmungen: In einigen Regionen in Italien ist die Gefahr für Hagelstürme besonders hoch

In der Nacht zum Dienstag werde sich der Sturm Richtung Osten bewegen und die Regionen Toskana, Latium, Umbrien, Lombardei, in der Emilia Romagna bewegen. Gewitter, Starkregen und Windböen drohen. Wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtet, sei die Gefahr für Hagelstürme in Piemont, Lombardei, Ligurien, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Toskana, Umbrien und Latium am größten. Erst im Juli wurde Italien von Schauern mit Riesen-Hagelkörnern getroffen – Videos zeigten das Ausmaß des Unwetter-Chaos.

Diese Alarmstufen gelten aktuell in Italien

Rot: Lombardei

Orange: Ligurien, Friaul-Julisch Venetien, Provinz Bozen, großen Teilen des Piemont, Teilen der Toskana und Venetiens

Gelb: Westliche Abruzzen, Kampanien, einem Teil der Emilia-Romagna, der Toskana, Venetien und Piemont, Latium, einem Teil von Molise, der Provinz Trient sowie in großen Teilen Sardiniens, in Umbrien und im Aostatal

Gesperrte U-Bahnen und Stromausfälle sind die Folgen der schweren Unwetter in Italien

Bereits am Wochenende wurde Ligurien von einem starken Wolkeneinbruch heimgesucht. In der Stadt Genua herrschen aufgrund des Starkregens Überschwemmungen. U-Bahnen seien gesperrt, Schächte geplatzt und der Strom ausgefallen, schreibt La Repubblica. Die Eisenbahnsysteme in Novi Ligure seien wegen eines Blitzeinschlags lahmgelegt.

Heftige Unwetter mit starken Sturmböen in Italien entwurzeln Bäume. © Einsatz-Report24/imago

Im Valtellina, in Sondrio, trat der Wildbach Frodolfo über die Ufer. Einige Häuser wurden vorsorglich evakuiert, wie La Repubblica berichtet. In der Toskana brach indessen ein Feuer aus, nachdem ein Blitz in das Dach eines Hauses eingeschlagen hatte. Innerhalb von 12 Stunden schlugen in der Region insgesamt mehr als 13.000 Blitze ein. In Brescia hat der starke Wind am Sonntagabend mehrere Bäume umstürzen lassen. Dabei wurden die Stromleitungen durchtrennt.

Die Brennerbahnstrecke ist aufgrund eines Erdrutsches gesperrt

Zwischen den Provinzen Verona und Trient kam es aufgrund des schlechten Wetters zu einem Erdrutsch. Die Gardesanastraße ist daher in beide Richtungen gesperrt. In der Lombardei gibt es ebenfalls Sperrungen aufgrund von Erdrutschen. Betroffen ist die Staatsstraße 470 von Val Brembana und Passo San Marco.

Auch Südtirol bleibt von den schweren Unwettern nicht verschont: Zwischen Steinach in Tirol und Brenner kam es zu einem Murenabgang – die Brennerbahnstrecke musste dichtgemacht werden. Die Sperrung bleibt laut Süditrol News bis Montagabend (28. August) bestehen. In ganz Südtirol sind die Pegel der Flüsse angestiegen, in einigen Dörfern werden Überschwemmungen gemeldet. (tt)