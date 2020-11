Polizist bildet Rettungsgasse zu Fuß – und läuft kilometerweit vor Krankenwagen her

Als ein Rettungswagen im Verkehrschaos feststeckt, reagiert ein Polizist geistesgegenwärtig: Er bahnt eine Rettungsgasse – indem er kilometerweit vor dem Krankenwagen herläuft.

Hyderabad (Indien) – An einem geschäftigen Spätnachmittag, also mitten zur Rushhour des Berufsverkehrs, bahnte sich ein Krankenwagen hilflos seinen Weg durch den Verkehrsdschungel der südindischen Metropole Hyderabad (ca. 7 Mio. Einwohner). An Bord des Rettungsfahrzeugs befand sich ein schwerkranker Patient, dessen einzige Überlebenschance darin bestand, so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht zu werden – während der gefürchteten Hauptverkehrszeit mit ihren unzähligen und kilometerlangen Staus ein Ding der Unmöglichkeit.

Zum Glück des in Lebensgefahr schwebenden Kranken erkannte der lokale Verkehrspolizist G. Babji den Ernst der Lage sofort. Nach kurzer Rücksprache mit den Rettungskräften überlegte er nicht lange, sondern reagierte blitzschnell. Der Polizeibeamte der „Hyderabad Traffic Police" begann, zu Fuß vor dem im Verkehrschaos feststeckenden Krankenwagen herzulaufen – und diesem lautstark dirigierend den Weg freizumachen. Es handelte sich dabei im wahrsten Sinne des Wortes um den einzigen Ausweg: Denn von einer Rettungsgasse scheinen die indischen Verkehrsteilnehmer noch nie etwas gehört zu haben.