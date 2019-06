Polizist knipst Selfie mit „verdächtiger“ Schildkröte

Eine riesige Schildkröte hat mit ihrem riskanten Verhalten im US-Bundesstaat Florida für Wirbel gesorgt. Das Reptil widersetzte sich den Anweisungen der Polizei.

Miami - Weil sie den Verkehr auf einer Landstraße mit ihrer langsamen Fortbewegung behindert hatte, ist eine riesige Schildkröte in Florida vom Deputy „verwarnt und festgesetzt“ worden. Die unter Naturschutz stehende Gopher-Schildkröte sei zuvor mehrfach aufgefordert worden, die Straße im County St. John zu verlassen, berichtete der Sender CNN am späten Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eine Mitteilung des Sheriff-Büros. Das Tier sei schließlich „nach einer Verwarnung“ und einem Selfie mit dem Deputy in die Freiheit entlassen worden.

Den tierischen Vorfall postete das St. Johns County Sheriff's Office auch auf ihrem Facebook-Account. Die Schildkröte war demnach bei der Aktion sehr kooperativ gewesen. „Tatsächlich war unsere Interaktion so positiv, dass wir für ein Selfie zusammen posierten!", schreibt Deputy L. Fontenot zum Foto.

dpa/ml