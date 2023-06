Video zeigt dramatische Szenen nach Neuschwanstein-Attacke – „fassungslos, dass jemand überlebt hat“

Von: Alina Schröder

Ein Mann stößt zwei Frauen am Schloss Neuschwanstein einen Abhang herunter, eine von ihnen stirbt. In einem Video ist die Festnahme des mutmaßlichen Täters zu sehen.

Schwangau – Am Mittwochnachmittag (14. Juni) kam es am Schloss Neuschwanstein zu einer tödlichen Attacke. Ein 30-jähriger Mann bedrängte zwei junge Frauen auf der historischen Marienbrücke und stieß sie anschließend in die Schlucht. Eine 21-Jährige kommt ums Leben, ihre Begleiterin zog sich schwere Verletzungen zu.

Angriff am Schloss Neuschwanstein: Augenzeuge teilt Videos von Rettung und Festnahme

Wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft gegenüber dem Münchner Merkur berichtete, sei es zuvor „zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff gegen eine der beiden Frauen“ gekommen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen US-Amerikaner. Auch die beiden Frauen seien Touristinnen aus den USA.

Der Mann soll zunächst geflohen sein, wurde dann aber gefasst. Der Augenzeuge Eric Abneri war zu der Zeit vor Ort und filmte die Rettung sowie Festnahme des mutmaßlichen Täters. Laut Bild war er mit zwei Freunden aus München unterwegs. Die Videos lud er auf Twitter hoch. In einem ist zu erkennen, wie Rettungskräfte eines der Opfer von einem Hang unter der Brücke bergen. Über ihren Köpfen kreist ein Helikopter, der Retter und Verletzte mit einem Seil einholt.

Ein 30-Jähriger stößt am Schloss Neuschwanstein zwei Frauen von einer Brücke, eine stirbt. Videos zeigen die Rettung und Festnahme des mutmaßlichen Täters. © Frank Rumpenhorst/dpa

„Er hat kein einziges Wort gesagt“: Neuschwanstein-Augenzeuge schildert Details

In dem zweiten kurzen Clip wird der mutmaßliche Täter von zwei Polizisten in Handschellen abgeführt. Der 30-Jährige trägt Jeans, ein blaues T-Shirt, Kappe und Sonnenbrille. Während der Abführung verzieht er keine Miene. Als er schließlich auf Höhe von Abneri ist, schwenkt dieser mit der Kamera auf den Boden. An der Seite sind weitere Personen zu erkennen, darunter auch Beamte. Zu dem Zeitpunkt habe Abneri der Bild zufolge allerdings noch nicht gewusst, was überhaupt passiert war. Dies sei ihm erst ein Tag später bewusst geworden, als er die Nachricht im Internet sah.

Der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press sagte der junge Mann über den mutmaßlichen Täter: „Er hat kein einziges Wort gesagt. Er öffnete seinen Mund nicht, er hat nicht gemurmelt.“ Über den Vorfall sei er schockiert. „Ich bin ehrlich gesagt absolut fassungslos, dass das jemand überlebt hat. Es ist, als wäre man von einem Berggipfel gefallen“, so Abneri.

Der 30-jährige US-Amerikaner wurde am Donnerstag (15. Juni) dem Haftrichter vorgeführt. Dort habe er sich zu der Tat geäußert, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann gegenüber BR24. Die Polizei sucht derweil nach weiteren Augenzeugen, die Fotos und Videos aus der Umgebung des Tatorts zeigen. Diese können direkt über das Medienportal der Bayerischen Polizei hochgeladen werden. (asc)