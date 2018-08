Polizei muss eingreifen: Auch Rapper nach Schlägerei an Pariser Flughafen festgenommen

Am Flughafen Paris-Orly ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei greift hart durch und nimmt zahlreiche Beteiligte fest, darunter auch zwei Rapper.

Paris - Wegen einer Schlägerei von Flugpassieren hat der internationale Airport Paris-Orly kurzzeitig eine Abflughalle geschlossen. Die Polizei sei eingeschritten, berichtete der Flughafen am Mittwoch via Twitter. Laut ergänzenden Informationen der Nachrichtenagentur AFP nahmen die Sicherheitskräfte elf Menschen in Gewahrsam, darunter zwei Rapper. Es sei zu einigen Flugverspätungen gekommen. Die Flughafenpolizei war zunächst nicht für eine Bestätigung erreichbar. Der Verkehr lief am Abend wieder normal.

Lesen Sie auch: Pariser Eiffelturm wegen Streiks der Bediensteten geschlossen

Artikelfoto: Symbolbild

dpa

Rubriklistenbild: © AFP / ERIC PIERMONT