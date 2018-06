Blutiger Wahlkampf in Mexiko: Erneut Politiker getötet 

Fünf Menschen wurden in Mexiko Opfer eines Anschlags, unter ihnen erneut ein Politiker auf dem Weg zur Wahlkampfveranstaltung. Er ist nicht das einzige Opfer im Wahlkampf.

Oaxaca/Mexiko - Wenige Tage vor den Wahlen ist in Mexiko erneut ein Politiker erschossen worden. Der 50-Jährige und vier weitere Menschen wurden am Montag getötet, wie die Behörden des südlichen Bundesstaates Oaxaca mitteilten. Sie seien auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung gewesen, als ihr Wagen angegriffen wurde. Der Kommunalpolitiker Emigdio López Avendaño und die anderen Opfer hätten den linken Präsidentschaftskandidaten Andrés Manuel López Obrador unterstützt, hieß es.

In Mexiko finden am Sonntag Präsidentschafts-, Parlaments-, Regional- und Kommunalwahlen statt. López Avendaño kandidierte für einen Stadtrats-Sitz in Oaxaca. Der Wahlkampf in Mexiko wird von heftiger Gewalt überschattet, in deren Verlauf bereits mehr als hundert Politiker und Kandidaten getötet wurden.

Die Gewalt in Mexiko steigt von Jahr zu Jahr.

