Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist tot – britische Schauspielerin saß auch im Parlament

Von: Kai Hartwig

Teilen

Vor der Kamera glänzte Glenda Jackson und erhielt für ihre Leistungen zwei Oscars. Später zog es sie in die Politik. Nun starb sie im Alter von 87 Jahren.

London – Glenda Jackson ist tot. Die britische Schauspielerin und zweifache Oscar-Preisträgerin starb am Donnerstagmorgen (15. Juni) im Alter von 87 Jahren, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Jacksons Agenten berichtete.

Die Schauspielerin, die auch über zwei Jahrzehnte als Abgeordnete im britischen Parlament saß, sei am Donnerstagmorgen nach kurzer Krankheit friedlich in ihrem Zuhause in London im Kreis ihrer Familie gestorben, gab ihr Agent in einer Mitteilung an.

Schauspielerin Glenda Jackson stirbt im Alter von 87 Jahren – zwei Oscars, dann Politik-Karriere

In den 70er Jahren hatte Jackson gleich zweimal den Oscar erhalten. Die Britin bekam die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin zunächst 1971 für ihre Rolle in dem Film „Women in Love“ („Liebende Frauen“). Es folgte der zweite Oscar für die beste weibliche Hauptrolle 1974 für Jacksons Darstellung in „A Touch of Class“ („Mann, bist du Klasse!“).

Die britische Schauspielerin Glenda Jackson bei einer Gala in New York (2019). Sie starb mit 87 Jahren. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Trotz der großen Erfolge vor der Kamera beendete Jackson ihre Schauspielkarriere 1992 zunächst, um in die Politik zu wechseln. Sie war in besagtem Jahr ins britische Parlament gewählt worden. Ihren Posten als Labour-Abgeordnete im Unterhaus behielt Jackson bis 2015. Erst danach setzte sie ihre Schauspielkarriere fort und besetzte Rollen in Filmen und im Theater.

Glenda Jackson ist tot: Schauspielerin war Mitglied der Royal Shakespeare Company

Ihrem Agenten zufolge beendete Jackson erst kürzlich die Dreharbeiten eines Films mit dem Titel „The Great Escaper“. Dort wirkte unter anderem auch Schauspielkollege Michael Caine mit.

Auf tragische Weise aus dem Leben gerissen: Diese Stars starben vor ihrer Zeit Fotostrecke ansehen

Jackson wurde 1936 in einfachen Verhältnissen in Birkenhead nahe Liverpool geboren. Im Jahr 1964 trat sie der Royal Shakespeare Company bei. Wenige Jahre später war sie auch auf der Leinwand zu sehen.

Erst vor wenigen Tagen war mit Treat Williams ein weiterer Hollywood-Star gestorben. (kh mit dpa)