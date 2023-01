Gasexplosion in Wohnhaus: Mehrere Verletzte in Kattowitz – zwei Todesopfer

Von: Patrick Huljina

In einem Wohnhaus im polnischen Kattowitz kam es zu einer Gasexplosion. © Michal Meissner/dpa

Im polnischen Kattowitz wurden bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus sieben Menschen verletzt. Zwei Frauen kamen bei dem Unglück ums Leben.

Update vom 27. Januar, 16.42 Uhr: Nach der Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus in Kattowitz fanden Rettungskräfte am Nachmittag eine zweite Leiche unter den Trümmern. Das teilte der Chef der Gebietsverwaltung am Freitag mit. Beim zweiten Todesopfer handelt es sich ebenfalls um eine Frau. Nach jetzigem Stand werden keine weiteren Menschen mehr in dem eingestürzten Haus vermutet.

Update vom 27. Januar, 15.25 Uhr: Bei der Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus im polnischen Kattowitz ist eine Frau getötet worden. Die Rettungskräfte fanden die Leiche unter den Trümmern des eingestürzten Hauses, wie eine Sprecherin der örtlichen Feuerwehr am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach einer weiteren möglicherweise verschütteten Person werde noch gesucht. Bei der Toten handle es sich um eine 68 Jahre alte Frau, schrieb Regierungschef Mateusz Morawiecki auf Twitter.

Sieben weitere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Vier Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Insgesamt waren mehr als 180 Feuerwehrleute sowie Mitglieder eines Suchtrupps mit Hunden an der Unglücksstelle im Einsatz.

Polen: Gasexplosion in Wohnhaus in Kattowitz – mehrere Verletzte

Erstmeldung vom 27. Januar: Kattowitz - In der Stadt Kattowitz in Polen hat sich am Freitagmorgen (27. Januar) ein Unglück ereignet. Bei einer Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut Angaben der Feuerwehr ist nach derzeitigem Stand unklar, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude befanden.

Sieben Menschen – darunter auch Kinder – seien von den Rettern geborgen worden oder hätten das Gebäude mit eigener Kraft verlassen, sagte eine Sprecherin der örtlichen Feuerwehr am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Sie würden medizinisch versorgt. Die Rettungskräfte vermuten eine weitere Person unter den Trümmern des eingestürzten Hauses. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell weiter an.

Gasexplosion in Kattowitz: Teile von Wohnhaus eingestürzt

Das Unglück ereignete sich am Freitagmorgen um 8.30 Uhr. Aufnahmen des polnischen Senders TVN24 zeigten ein Wohnhaus aus der Gründerzeit, dessen Fassade und vorderer Teil komplett eingestürzt war. Auf den Bildern ist ebenfalls zu sehen, dass die Scheiben einiger Autos vor dem Gebäude zersprungen sind. Die Feuerwehr hat die Unterstützung eines Suchtrupps aus dem Bergbauort Jastrzebie-Zdroj angefordert.

Kattowitz ist die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Schlesien und hat rund 300.000 Einwohner. Die Stadt befindet sich rund 80 Kilometer westlich von der Großstadt Krakau und unweit der Grenze zur Tschechischen Republik. Hierzulande stand Kattowitz zuletzt in der Öffentlichkeit, weil die deutsche Handball-Nationalmannschaft dort ihre Gruppen- und Zwischenrundenspiele bei der aktuell laufenden Weltmeisterschaft austrug. (ph/dpa)