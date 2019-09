US-Amerikanerin mit Kind im Gepäck vor Abflug gestoppt - sie wollte es wohl entführen

Eine US-Amerikanerin wurde in Manila am Abflug-Gate gestoppt, weil sie ein Kind im Handgepäck hatte. Sie konnte keine Dokumente vorweisen.

Manila - Auf dem Flughafen der philippinischen Hauptstadt Manila ist am Mittwoch eine US-Amerikanerin verhaftet worden, die offensichtlich ein Baby außer Landes bringen wollte. Die 43 Jahre alte Frau wurde nach Angaben der Immigrationsbehörde erst am Abflug-Gate gestoppt, wo sie auf eine Maschine in die USA wartete. Das erst wenige Tage alte Kind - ein Junge, offensichtlich von den Philippinen - hatte sie in einer großen Tasche versteckt, die sie als Handgepäck mitnehmen wollte.

Ein Sprecher der Behörde, Melvin Mabulac, sagte: „Die Frau hat das Kind bei der Kontrolle weder vorgezeigt noch angemeldet.“ Sie habe auch keinerlei Papiere für das Baby dabei gehabt. Die US-Amerikanerin wurde zum Verhör gebracht. Der kleine Junge ist nun vorläufig in der Obhut eines staatlichen Rettungsdienstes. Nach philippinischem Recht müssen Kinder eine offizielle Erlaubnis dabei haben, wenn sie ohne Begleitung ihrer Eltern das Land verlassen wollen.

Philippinen: Babys werden zum Teil illegal nach Europa oder in die USA vermittelt werden

Vermutet wird, dass die Frau das Baby aus dem US-Bundesstaat Ohio mit zu sich nach Hause wollte. Aus Südostasien werden Kinder häufiger zur Adoption in die USA oder nach Europa vermittelt, was teils auch illegal geschieht. Auf den Philippinen ist ebenfalls Menschenhandel ein Problem. Meist sind die Opfer jedoch Mädchen und junge Frauen, die als billige Arbeitskräfte für Privathaushalte oder als Prostituierte ins Ausland gebracht werden.

Im Mai 2019 wollte eine 39-jährigeFrau mit ihrem einjährigen Enkelkind vom Münchner Flughafen in die USA reisen - allerdings ohne die Zustimmung der Mutter. 2006 hatte sich eine Frau aus München mit ihrem Sohn abgesetzt. Es fehlt bis heute jede Spur von beiden. Über beide Fälle hat tz.de* berichtet.

dpa