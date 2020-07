Mysteriöses XXL-Tier versetzt Einwohner in Angst und Schrecken: „Ich würde das Land verlassen“

Das Foto eines mysteriösen Riesen-Tieres versetzt Social-Media-Nutzer in Angst und Schrecken. Gleichzeitig fragen sich alle: Was ist das?

Manila - Was ist das denn bitte für ein mysteriöses XXL-Tier? Ein Foto auf Twitter geht aktuell gerade viral. Schon wieder: Denn bereits 2018 machte der Schnappschuss in den sozialen Medien die Runde.

In einem Tweet vom 24. Juni 2020 ist eine Riesen-Fledermaus zu erkennen, die an einem Dachvorsprung kopfüber hängt. Genauer gesagt handelt es sich um einen Goldkronen-Flughund. „Könnt ihr euch erinnern, als ich euch erzählt habe, dass es auf den Philippinen menschengroße Fledermäuse gibt? Davon hab ich gesprochen“, schreibt der User Alex in seinem Tweet.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex☔ (@AlexJoestar622) June 24, 2020

Philippinen: XXL-Fledermaus versetzt Twitter-User in Angst und Schrecken

Später rudert Alex in weiteren Tweets zurück. Die XXL-Fledermaus sei nicht so groß wie ein Erwachsener, eher wie ein Kind. Auch dass das Foto schon älter sei, erwähnt er. An der Verbreitung im Netz ändert das aber nichts. Der Tweet wurde über 270.000 Mal geliked und schon fast 7.500 Mal kommentiert.

Von „Das Ding ist größer als ich“ bis „Oh mein Gott, was passiert da auf den Philippinen“ ist alles mit dabei. Ein User stellt aber die alles entscheidende Frage: „Stellt euch vor, die Fledermaus wacht auf und fliegt direkt auf euch zu. Ich würde das Land verlassen.“

Flughund-Foto lässt Twitter-User erschaudern - „Was ist das?“

Der Goldkronen-Flughund erreicht normalerweise eine Kopfrumpflänge von maximal 40 Zentimetern. Seine Flügelspannweite beträgt dagegen zwischen 1,50 und 1,70 Metern. Die Tiere können bis zu 1,2 Kilogramm auf die Waage bringen. Die gute Nachricht: Die Nachtschwärmer sind Pflanzenfresser, bevorzugen also Obst statt Menschen.

Im Netz wird das Tier natürlich immer wieder mit der Comic-Figur Batman verglichen. „Was ich hier sehe?“, kommentiert ein User und gibt die Antwort in Form eines weiteren Fotos. Darauf zu sehen: Das Batman-Logo. Gerade diese Theorie findet großen Anklang. Ein weiterer User schreibt mit einem Augenzwinkern: „Das ist Robert Pattinson am Set des neuen Batman-Films.“ Der Twilight-Darsteller spielt in einer neuen Verfilmung den Fledermaus-Helden.*

Riesen-Fledermaus auf Philippinen: Twitte-User reagieren verängstigt

Auch die Echtheit des Fotos wird immer wieder angezweifelt. Laut Yahoo hat jedoch die Faktenprüfungs-Webstite Snopes die Echtheit der Aufnahme im Jahr 2019 bestätigt. Auf den Philippinen sind die Tierchen - auch in dieser XXL-Variante - keine Seltenheit. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks