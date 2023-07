Hitze in Italien: Notaufnahme am Limit – Medikamente versagen, Fischhändler liefert Eis

Von: Martina Lippl

Teilen

Hitze in Italien: Fischhändler liefert kiloweise Eis in Notaufnahme, um Patienten mit Fieber über 42 Grad zu helfen. © Screenshot Facebook/ASL Lecce

In Italien leidet der Süden unter einer extremen Hitzewelle. Ärzte kämpfen um das Leben von Patienten. Eine Klinik muss improvisieren.

Lecce – Dramatische Unwetter im Norden und Gluthitze im Süden – die Wetterbedingungen in Italien sind aktuell von Kontrasten bestimmt. Doch die Hitze forderte in Italien bereits mehreren Menschen das Leben. Ein Krankenhaus versuchte mit allen Mitteln, das Leben seiner Patienten zu retten. Als Medikamente keine Wirkung zeigten, fehlten den Ärzten große Mengen Eis. Ein Fischhändler lieferte.

Hitze in Italien: Fischhändler liefert Eis in Notaufnahme für Patienten mit Fieber 42 Grad

Zahlreiche Notrufe gingen wegen der Hitzewelle ein. Eine Notaufnahme im Fazzi-Krankenhaus in Lecce bekam das zu spüren. Dutzende Patienten wurden fast gleichzeitig in die Klinik eingeliefert, berichtet der Generaldirektor Stephen Rossi auf Facebook. Darunter seien sechs Patienten mit einem Hitzschlag und Fieber von bis zu 42 Grad gewesen.

Medikamente zusammen mit Beatmungs-Therapie schlugen bei den Patienten jedoch nicht an. Eis schien die Lösung zu sein, um die hohen Körpertemperaturen zu senken. Große Mengen waren nötig. Ein Fischhändler lieferte dann schnell und unkompliziert das Eis. Ein Anruf von einem Arzt genügte.

„Dies führte zur kostenlosen und sofortigen Lieferung von sechs 10-kg-Eisbeuteln direkt an die Notaufnahme“, schreibt der Generaldirektor Rossi in seinem Post. Gleichzeitig bedankt er sich bei dem Fischhändler und allen Einsatzkräften sowie Mitarbeitern in der Notaufnahme und im Notfalldienst der Krankenhäuser, „die dazu beigetragen haben, diese Geschichte der Widerstandsfähigkeit und Solidarität zu schreiben.“

Hitzewelle in Italien sorgt für Stromausfall im Krankenhaus

Der Hitzenotstand habe alle in unterschiedlichsten Funktionen auf eine harte Probe gestellt, heißt es zudem in dem Facebookpost. Ein Stromausfall legte das Krankenhaus am 18. Juli stundenlang fast komplett lahm. Ein Zusatzgenerator in der Klinik habe einen Kurzschluss gehabt, als das Stromnetz wegen Überlastung zusammengebrochen war. Zahlreiche Patienten mussten verlegt werden. Stundenlang seien viele Abteilungen im Dunklen geblieben. Bis spät in die Nacht arbeitete, laut Rossi, die Technik, um die Stromversorgung wieder herzustellen.

„Kompliment an alle“ – Reaktionen auf den Post von Klinikdirektor

In den Kommentaren unter dem Facebookpost loben Nutzer den Einsatz im Krankenhaus: „Gut gemacht!“, „Danke für ihre Professionalität“, „Kompliment an alle“ und „Wunderbar, Gott segne Euch“.

Es gibt sogar ein ausführliches Lob: „Man sieht sofort, wenn man die richtigen Leute in die Richtung bringt, der Notfall wird auch durch Kleinigkeiten gelöst. Ein Dankeschön an den Schichtarzt der Gesundheitsmedizin.“

Allerdings finden sich auch kritische Worte zur Lage der Gesundheitsversorgung in der Region: „Das Krankenhaus in Nardó muss wieder öffnen, weil die Bevölkerung es für Notfälle braucht!!“, schreibt ein User.

Der Post des Generaldirektors trifft offenbar einen Nerv beim Klinikpersonal: „Möge diese Geschichte ein Zeugnis für all die Geschichten sein, die wir jeden Tag schreiben, die niemand liest“, kommentiert eine Mitarbeiterin, die nach eigenen Angaben seit 16 Jahren im Fazzi arbeitet.(ml)