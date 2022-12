Arzt verwechselt rechts mit links und schneidet falschen Fuß auf – „Wie kann so etwas passieren?“

Der linke Fuß sollte operiert werden, stattdessen wurden der rechte aufgeschnitten. (Symbolbild) © IMAGO/Cavan Images

Der linke Fuß war verletzt, der rechte wurde operiert. Was sich anhört wie ein schlechter Witz, ist einem Patienten in einer Berliner Klinik tatsächlich passiert.

Berlin – Verwechslung mit großen Folgen: Ein Patient der Evangelischen Elisabeth Klinik in Berlin ist auf der falschen Seite operiert worden. „Wir bedauern zutiefst, dass es in unserem Haus zu einer Eingriffsverwechselung gekommen ist“, teilte eine Sprecherin der Johannesstift Diakonie, zu der die Klinik gehört, am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Demnach sollte der Mann Ende November wegen einer Verletzung am linken Fuß operiert werden – der Eingriff erfolgte dann am rechten Fuß. „Wie kann so etwas passieren?“, fragte sich der Patient nach der OP.

Mann wird am falschen Fuß operiert – solche Fehler seien „sehr, sehr selten“

Üblicherweise gebe es Sicherheitsmaßnahmen, um solche Fehler zu vermeiden, hieß es weiter von der Sprecherin. Das OP-Gebiet werde mit einem nicht abwaschbaren Stift markiert, die Markierung später kontrolliert und eine OP-Checkliste genutzt. „Trotz aller dieser Sicherheitsmaßnahmen ist es zu einer Operation auf der falschen Seite gekommen.“

Man analysiere derzeit „intensiv“, wie es dazu kommen konnte, teilte die Sprecherin mit. „Nach derzeitigem Kenntnisstand hat wahrscheinlich die Tatsache, dass ein größerer Eingriff sich verzögert hat und die entstehende Lücke kurzfristig für einen kleinen Eingriff genutzt wurde, wesentlich zur Fehlerentstehung beigetragen“, hieß es. „Der größere Eingriff war für die rechte Seite geplant und der OP schon entsprechend eingerichtet.“

Solche Fehler seien „sehr, sehr selten“, teilte die Sprecherin weiter mit. Der Patient werde eine finanzielle Entschädigung erhalten, sagte Chefarzt Friedrich Jah laut Mitteilung. „Wobei uns absolut bewusst ist, dass weder Geld noch gute Worte das Geschehene ungeschehen machen können.“

User in sozialen Medien schockiert über OP-Panne – „Dafür gibt es keine Ausrede“

Im Netz zeigen nur wenig Nutzer Verständnis für die OP-Panne: „Das ist ja wohl ein Fehler, der bei etwas mehr Sorgsamkeit und Kontrolle hätte vermieden werden können. Dafür gibt es keine Ausrede“, schreibt etwa ein User auf Facebook. „Man sollte vor einer Operation immer nochmal fragen, was genau operiert wird, um solche Fehler zu vermeiden“, stimmt ein anderer User zu. Und der Mann aus Berlin ist offenbar nicht der erste, dem so etwas passiert ist. „Habe ich auch hinter mir. Rechtes Knie kaputt und links wurde operiert“, kommentiert einer, während zwei weitere Nutzer schreiben: „Haben wohl schon viele erlebt, ich zum Beispiel auch“ und „wäre mir auch einmal fast passiert“.

Nur ein sehr geringer Teil der User kann nachvollziehen, wie bei einer Operation so ein Fehler passieren kann. Doch es gibt auch vereinzelt verständnisvolle Kommentare. „Meine Güte, solche Fehler passieren eben“, schreibt etwa ein Nutzer und ein Mann stimmt zu: „Ärzte sind eben auch nur Menschen und machen Fehler“. (dpa/jh)