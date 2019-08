Kunde erschießt Kellner in Restaurant, weil er zu lange warten musste

In Paris hat ein Mann einen Kellner in einem Schnellrestaurant erschossen. Auslöser für den tödlichen Zwischenfall könnte ein Sandwich gewesen sein.

Paris - In einem Schnellrestaurant in der französischen Hauptstadt ist es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Laut France Info und der Nachrichtenagentur AFP habe ein Kunde nach langem Warten auf ein Sandwich in einer Pizza-Kette im Vorort Noisy-le-Grand auf den Kellner geschossen. Er traf den Mann in die Schulter.

Zeugen berichteten, der Kunde sei über die lange Wartezeit des Sandwichs verärgert gewesen und habe dann zur Pistole gegriffen.

Paris: Mann tötet Kellner in Schnellrestaurant - Täter auf der Flucht

Die gerufenen Sanitäter konnten trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen dem 28-Jährigen nicht mehr helfen. Er erlag noch am Tatort seinen Schussverletzungen an der Schulter. Der mutmaßliche Täter ist nach Ermittlerangaben noch auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft leitete derweil ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes ein.

dpa/AFP