Kurioser Vorschlag: Aktivisten bieten Papst Franziskus 1 Million Dollar wenn er Veganer wird

Eine internationale Kampagne hat Papst Franziskus eine Million Dollar geboten, wenn dieser sich während der Fastenzeit vegan ernährt.

Rom - "Heute, Papst Franziskus, bitte ich Sie, sich mir dabei anzuschließen, während der Fastenzeit auf jegliche Tierprodukte zu verzichten", schrieb die US-Tierrecht- und Klimaschutzaktivistin Genesis Butler in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief - unter anderem unterstützt von Ex-Beatle Paul McCartney und der ehemaligen französischen Schauspielerin Brigitte Bardot.

"Eure Heiligkeit, wir müssen handeln", heißt es in dem Brief der Zwölfjährigen, welche die Aktion zusammen mit drei sozialen Bewegungen auf den Weg brachte. An vorderster Stelle steht dabei die Stiftung Blue Horizon International Foundation aus den USA, welche die Million Dollar (878.000 Euro) an eine vom Papst ausgewählte gemeinnützige Organisation spenden will - falls das Oberhaupt der katholischen Kirche mitmacht.

Fasten gegen den Klimawandel?

Klimawissenschaftler haben nachgewiesen, dass Produktion, Vertrieb und Konsum von Fleisch derzeit bis zu 30 Prozent der Treibhausemissionen ausmacht. Mehr als die Hälfte dieser für die Erderwärmung verantwortlichen Gase stammt aus der Rindfleischproduktion. Eine rein pflanzliche Ernährung "wird unser Land, unsere Bäume, Ozeane und unsere Luft schützen und dabei helfen, die Verwundbarsten der Welt zu ernähren", schrieb Butler.

Im Januar hatte eine Studie errechnet, dass nur durch eine radikale Veränderung der Essgewohnheiten und Nahrungsmittelproduktion die zehn Milliarden Menschen ernährt werden könnten, die voraussichtlich bis 2050 die Erde bevölkern werden.

Die Tradition des Fastens kommt in den meisten Weltreligionen vor. Die traditionelle Fastenzeit im Christentum vor Ostern erstreckt sich in der Regel von Aschermittwoch bis Karsamstag.

Zuletzt hat Papst Franziskus mit Äußerungen zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche für Aufsehen gesorgt. Er legte einen heftigen Bericht ab.

afp