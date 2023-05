Viele Millionen Fälle: Corona-Welle rollt durch China

Von: Bjarne Kommnick

China ist mit einer neuen Corona-Welle konfrontiert. Dabei kommt es zu mehreren Millionen Neuinfektionen jeden Tag.

Frankfurt – China kämpft gegen eine neue Corona-Welle. Laut Berichten der chinesischen Gesundheitskommission kommt es jeden Tag zu Millionen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus im gesamten Staatsgebiet.

Der führende chinesische Epidemiologe Zhong Nanshan erwarte laut dpa, dass Ende Juni mit rund 65 Millionen Neuinfektionen pro Woche zu rechnen sei. Dies könnte laut dem Experten den Höhepunkt der Welle zeichnen. Derzeit gehe er laut Staatsmedien von rund 40 Millionen Infektionen in der Woche aus. Die Regierung ergreift deshalb Maßnahmen.

China kämpft gegen neue Corona-Welle – und warnt Risikogruppen

Bereits Ende des vergangenen Jahres warnten Experten vor nachlassender Immunität. Damals im Dezember hatte China bereits eine enorme Corona-Welle hinter sich, bei der sich rund 80 bis 90 Prozent aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger infiziert hätten. Die Regierung selbst veröffentlichte keine offiziellen Zahlen zu den Todesfällen, nach Schätzungen ausländischer Experten dürften im Winter jedoch rund eine Million Menschen aufgrund des Coronavirus gestorben sein. Aus mehreren Berichten geht hervor, dass deshalb die Krematorien teils stark überfordert gewesen sein.

Eine neue Corona-Welle rollt durch China – mit mehreren Millionen Neuinfektionen pro Tag. © dpa

Anfang Dezember hatte China, das zuletzt auch einen neuen Ministerpräsidenten ernannt hatte, die strikten Coronamaßnahmen plötzlich beendet, ohne dass Krankenhäuser darauf vorbereitet gewesen wären. Bei der neuen Corona-Welle rechne Nanshan jedoch nicht damit, dass es erneut zu einer schweren Verbreitung des Virus wie im Winter kommen werde. Dennoch habe die Gesundheitsbehörden offizielle Warnungen an Risikogruppen ausgesprochen. Auch Schulen wurden demnach bereits gewarnt, vorsichtig mit dem Virus umzugehen.

China lässt zwei neue Impfstoffe gegen XXB-Omikron-Variante zu

Immerhin könnten Betroffene der Krankheit darauf hoffen, weniger schlimme Symptome zu erfahren, wenn diese bereits im Winter infiziert waren, so Experten der Staatsmedien. Die Regierung kündigte zudem an, dass mittlerweile zwei neue Impfstoffe gegen die herrschende XXB-Omikron-Variante zugelassen worden seien. Ein genauer Zeitpunkt, wann dieser geimpft wird, gebe es bislang noch nicht.

Welche Einreisebestimmungen gelten aktuell für China?

Erst Ende April hatte China die Einreisebedingungen in Bezug auf das Coronavirus gelockert. Seit dem 29. April bräuchten Einreisende laut der Botschaft der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland erfordere es nur noch „einen selbst durchgeführten COVID-19-Schnelltest für das Boarding, der innerhalb von 48 Stunden vor dem Abflug durchgeführt wurde“. Die Nachweispflicht für einen negativen PCR-Test sei damit entfallen.

Bislang seien diese Regeln aktuell, da China weiterhin an der aktuellen Strategie festhalten würde. Die Nationale Gesundheitskommission erklärt jedoch, dass es für Reisen dazu kommen könnte, dass sie unabhängig von ihrer Nationalität und unabhängig von etwaiger Impfung oder Genesung, an ihrem Ankunftsort einer routinemäßigen Infektionskontrolle unterzogen werden könnten. „Fluggäste, deren Gesundheitserklärung sowie Kontrollergebnis unauffällig sind, dürfen ohne Einschränkungen an ihren Zielort weiterreisen“.