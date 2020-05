Pakistan: Airbus A320 stürzt in Wohngebiet ab - 99 Passagiere an Bord.

Schrecklicher Flugzeugabsturz in Pakistan: Ein Passagierflugzeug ist in ein Wohngebiet abgestürzt.

Ein Passagierflugzeug ist in Pakistan abgestürzt.

abgestürzt. Das Flugzeugunglück ereignete sich am Freitag (22. Mai) in der Nähe der Stadt Karatschi.

99 Passagiere und acht Crew-Mitglieder sollen an Bord des Linienfluges gewesen sein.

Islamabad - Ein Passagierflugzeug ist im Süden Pakistans abgestürzt. Der Airbus A320 mit rund 107 Menschen an Bord sei der Nähe der Stadt Karatschi in einem Wohngebiet abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit.

Pakistan: Airbus A320 stürzt in Wohngebiet ab - 99 Passagiere an Bord

Die Maschine der Pakistan International Airlines (PIA) war in Lahore gestartet und sollte auf dem Flughafen Karachi landen. Dann stürzte der Airbus in Wohnhäuser in der Nähe des Flughafens. Der Airbus A320 hat sich gerade im Landeanflug auf den Flughafen befunden. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos vom Absturz. Rauchwolken sind zu sehen.

Über die Zahl der Opfer gibt es zunächst keine offiziellen Angaben. Polizei und Militär sperren das Gebiet rund um den Absturzort ab. Rauchwolken und Trümmer von zerstörten Häusern sind auf anderen Videos zu sehen. Einsatzkräfte versuchen die brennenden Häuser zu löschen. Rettungskräfte sind im Einsatz um Verletzte aus den Trümmern zu bergen.

Drama in Pakistan: Flugzeugabsturz zum Ende des Ramadan

Wegen der Corona-Pandemie war der Flugbetrieb in Pakistan erst vor wenigen Tagen wieder aufgenommen worden. Wegen des bevorstehenden Festes Eid al-Fitr zum Ende des Ramadan reisen derzeit viele Menschen in dem Land in ihre Heimatorte.

+ Passagierflugzeug stürzt im Süden Pakistans in der Nähe des Flughafens Karachi ab. © Google Maps

ml mit Afp