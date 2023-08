7 Otto-Witze, für die du keinen Warnhinweis brauchst

Von: Jana Stäbener

Komiker Otto Waalkes bei der ZDF-Fernsehsendung „Sommer Wetten, Dass...?“ 2009 in Palma de Mallorca. © STAR-MEDIA/IMAGO, Collage

Otto Waalkes bedient in seinen alten Filmen gerne mal Klischees, weswegen der WDR eine Warntafel vor seine Inhalte schaltet. Doch diese Sketche sind so harmlos wie der Ottifant.

Ende Juli feierte der deutsche Kult-Komiker Otto Waalkes seinen 75. Geburtstag. Seitdem kann man sich in der Mediathek des WDR alte Klassiker der „Otto Show“ anschauen. Weil die „ungekürzt und friesisch-derb“ daherkommen, also in ihrer „ursprünglichen Form“ von 1973 gezeigt werden, schaltet der WDR einen Warnhinweis vor die Otto-Filme.



Und der sieht folgendermaßen aus: „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden“, liest eine Frauenstimme die Warnung vor, die auf einem blauen Hintergrund erscheinen.

Otto Waalkes: „Vor Komik kann also gar nicht genug gewarnt werden“

Gegenüber der Bild äußert sich Otto Waalkes zur Warnung: „Das ist nun ein halbes Jahrhundert her. Die Moralvorstellungen haben sich seit 1970 gewandelt, jede Zeit hat ihre eigenen Tabus. Komik hat ja immer etwas Anstößiges, weil sie alltägliche Regeln verletzt.“ Er sei damals Student gewesen und habe Scherze gemacht, von denen sich vor allem Autoritäten verletzt gefühlt hätten.



„Vor Komik kann also gar nicht genug gewarnt werden“, scherzt der 75-Jährige. „Vor allem die ‚Otto-Show‘ kann bei Konsumenten zu unkontrollierbaren Heiterkeitsausbrüchen und Lachmuskelkater führen.“ Aber es gebe wohl größere Probleme als seine Otto-Scherze. Einige von denen enthalten eben Passagen, die heute aus guten Gründen als diskriminierend wahrgenommen werden. Andere wiederum sind so harmlos wie der Ottifant. BuzzFeed News Deutschland sammelt sieben Beispiele.

1. Otto, wie er einen Ottifant malt:

Auch Ottos Ottifanten-Comics bedienen Klischees. Aber sie sind echt legendär. Und wie begeistert Otto von seinen Ottifanten ist (siehe oben), ist echt niedlich.

2. Ottos Kauderwelsch-Gerichtsverhandlung

In diesem Sketch spielt der Comedian eine Gerichtsverhandlung nach, die absurder nicht sein könnte. Sein Plädoyer besteht eigentlich nur aus aneinandergereihtem Kauderwelsch, was das Ganze lustig macht, ohne diskriminierend zu sein. „Abgenagter, Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten diesen Mast zersägt“, witzelt er. „Ich habe diesen Gast zersägt, weil er sich auf den Quast gelegt, Dabei hat sich ein Ast bewegt, Vielleicht durch meine Hast erregt“, geht die reimende Gerichtsverhandlung weiter.

3. Otto und das Phänomen der Schräge

In diesem kurzen Sketch von 1981 stellt der Komiker eine Formel für die Schwerkraft auf und demonstriert, dass Vasen herunterfallen, wenn man sie auf eine schräge Oberfläche stellt. „Wir unterscheiden zwischen dem Rutschfaktor ‚Sid‘ und dem Aufprallfaktor ‚Bums‘“, erklärt er und zeichnet eine kompliziert aussehende, physikalische Formel an die Tafel.

4. Otto spielt den menschlichen Körper

In diesem Sketch stellt Otto eine Szene aus dem menschlichen Körper nach: „Großhirn an Blutdruck: steigen! Blutdruck an Großhirn: gestiegen *blub* *blub*“, macht Waalkes die biologischen Vorgänge eines Kneipenbesuchers nach. Er zeigt damit eigentlich ganz gut, was Alkohol mit dem Körper anstellt – und nimmt mit seiner Anspielung auf betrunkene Schlägertypen toxische Männlichkeit (über die übrigens auch Kurt Krömer spricht) aufs Korn.

5. Otto, Sid und ihr Song „Mein bester Freund“

Otto ist die Synchronstimme von vielen Animations-Figuren. Eine der bekanntesten davon ist das Faultier aus Ice Age namens Sid. Gemeinsam mit dem singt Otto 2011 darüber, wie wichtig Freundschaft ist. „Du bist mein bester Freund [...] wenn auch der Himmel weint, und keine Sonne scheint“. Süß!

6. Ottos Schwamm-Drüber-Blues

Den gibt Otto gemeinsam mit Stefan Raab bei TV-Total zum besten. „Das ist der Schwamm-Drüber-Blues. Petrus ging nicht übern See, er schwamm drüber. Brauchst du ein Muster auf der Butter, geh mit dem Kamm rüber“, singt er und spielt dazu Mundharmonika. „Genial“, kommentiert ein YouTube-Nutzer diesen Otto-Sketch.

7. Ottos Sch(l)aflied

Schäfchen-Zählen mit Otto nimmt neue Dimensionen an. Anstatt die Schafe nur zu zählen, gibt Otto in diesem Ausschnitt vom Otto-Film (1985) jedem Tier einen Namen. „Das erste Schaf hieß Friederich, das war erschreckend niederich, das zweite Schaf hieß Dörte, weil es so gerne röhrte“, singt er und bringt die Frau neben ihm tatsächlich dazu, einzuschlafen.

