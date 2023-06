Orca-Angriffe an Spaniens Küste: Segelboot vor Cartagena attackiert

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Orca-Attacken auf Segelboote: Auch vor der Küste von Cartagena in Spanien erwischte es einen Skipper. © Verkehrsministerium Spanien

Angriffslustige Orcas versetzen Segler an Spaniens Küste in Angst und Schrecken. Auch vor Cartagena im Süden von Spanien attackierten die Schwertwale ein Segelboot. Wie die Orcas dabei vorgehen, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Orcas an Spaniens Küste: Gezielter Angriff auf Segelboot in Cartagena

Cartagena – Seit drei Jahren kommt es an der Küste von Spanien immer wieder zu Orca-Angriffen auf Segelboote. Die Schwertwale machen auch vor der Küste von Murcia nicht Halt, wie ein Skipper vor eineinhalb Jahren erleben musste. Orcas attackierten sein Segelboot vor Cartagena im Süden von Spanien so lange, bis es manövrierunfähig war, wie costanachrichten.com berichtet.

Forscher rätseln über die Motive der Orcas und schließen nicht aus, dass die Meerestiere die Funktion eines Ruders verstehen, weil sie gezielt auf diese Steueranlagen losgehen. Die Wissenschaftler haben auch die mutmaßliche Anführerin der Orca-Bande ausgemacht und sie „Gladys“ getauft.