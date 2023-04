Nach 53 Jahren in Gefangenschaft: Orca Lolita darf in die Freiheit

Von: Yasina Hipp

1970 noch unter dem Namen Tokitae gelangte Lolita als Orca-Jungtier in Menschenhände. Seitdem lebt das Tier in einem Wasserpark. Jetzt könnte sie frei kommen.

Miami - Sie ist etwa 6,5 Meter lang, bringt mehr als drei Tonnen auf die Waage und lebt in einem Schwimmbecken, welches gerade einmal zehn Meter breit und sechs Meter tief ist. Lolita ist der älteste in Gefangenschaft lebende Orca und lebt, nach Angaben von Tierschützern, im kleinsten Orca-Becken Amerikas. Seit 53 Jahren zieht das Orca-Weibchen nun schon einsam seine Kreise im „Seaquarium“ von Miami, im Bundesstaat Florida. Bald könnte damit jedoch Schluss sein. Berichten zufolge, soll Lolita wohl in nicht allzu ferner Zukunft in die Freiheit entlassen werden.

USA: NFL-Team-Besitzer bezahlt für die Freiheit der Orca-Dame

Seit Jahren setzen sich Tierschutzorganisationen, wie PETA, für den Orca ein, sammeln Geld und Unterschriften, um ihm ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Etwa die Seite savelolita.org berichtet über das Leben des Tieres und die schlimmen Zustände, in denen es lebt. Die Aktivisten sagen, dass Lolitas Becken viel zu klein sei und gegen die Größenvorgaben des amerikanischen Inspektionsdienst für Tier- und Pflanzengesundheit (APHIS) verstoße. Auch in den sozialen Medien wird unter dem Hashtag #freelolita die Freilassung des Orcas gefordert.

Das Durchhaltevermögen der Initiativen könnte sich nun gelohnt haben. Offenbar hat das Miami Seaquarium bekannt gegeben, Lolita in den nächsten zwei Jahren in die Freiheit zu entlassen. Jim Irsay, Besitzer des Football-Teams Indianapolis Colts, bezahlt dafür die Rechnung. Unter anderem bbc.com zitiert Irsay wie folgt: „Sie ist eine zähe Kreatur. Es ist erstaunlich. Seit ich ein kleines Kind war, liebte ich Wale.“

Internet freut sich über Freilassung: „Sie hat es verdient“

Im August 1970 wurde Lolita, damals noch unter dem Namen Tokitae, gemeinsam mit anderen Orcas in den Gewässern von Puget Sound im Bundesstaat Washington gefangen genommen. Während fünf der anderen Tiere bei dem Fang starben, wurde Lolita im September 1970 in den Meerespark von Miami gebracht und verbringt seitdem ihre Zeit dort. Sie führt in Shows Kunststücke auf und dreht den Rest der Zeit ihre Kreise. In freier Wildbahn legen Orcas täglich hunderte von Kilometern zurück und gelten als intelligente, empfindungsfähige und soziale Lebewesen.

Dass der 57 Jahre alte Orca nun nochmal die Chance bekommt, in Freiheit zu leben, freut viele. Peta postet auf Instagram Fotos von dem Orca und seinem Becken. Die Tierschützer bedanken sich vor allem bei Jim Irsay, der die Freilassung finanziell ermöglichen soll. Internet-User fragen kritisch: „Das hört sich fantastisch an, aber wird sie nach all dieser Zeit in der Lage sein, für sich selbst zu sorgen?“ Das wird sich in etwa 18 Monaten zeigen. Viele User freuen sich aber für Lolita und schreiben: „Großartig!“, „Sie hat es verdient“ und „Was für eine wunderbare Nachricht“.

