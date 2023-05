US-Beamte suchen zwei vermisste Teenager – und stoßen dann auf sieben Tote

Von: Vivian Werg

Bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen, entdeckt die Polizei sieben Tote – darunter sollen sich die Leichen der Vermissten und die eines Sexualstraftäters befinden.

München/Henryetta – Ein schauriger Leichenfund in der Nähe der Kleinstadt Henryetta im Bundesstaat Oklahoma erschüttert die USA. Dabei hatte die Polizei eigentlich nur nach zwei vermissten Mädchen gesucht.

Oklahoma (USA): Polizei such zwei vermisste Teenager und findet sieben Leichen

Bei der Suche nach den am Montagmorgen (1. Mai) als vermisst gemeldeten Mädchen Brittany Brewer (16) und Ivy Webster (14), entdecken die Ermittler sieben Tote. Die Leichen der zwei vermissten Mädchen sollen zu den sieben Menschen gehören, die tot auf einem ländlichen Grundstück gefunden wurden. „Wir glauben, dass wir die Personen gefunden haben, wir warten noch auf die Bestätigung“, sagte Sheriff Eddy Rice in einer Pressekonferenz am Montag.

Laut US-Medien gehen die Ermittler zudem davon aus, dass sich unter den gefundenen Toten auch die Leiche des registrierten Sexualstraftäter Jesse McFadden befindet. Wie The Guardian schreibt, sollen die vermissten Teenager zuletzt mit dem 39-Jährigen gesehen worden sein. Nach Aussagen des Vaters der 16-jährigen Brittany Brewer, hatte seine Tochter das Wochenende bei der Familie McFadden verbracht. Sie hätte am Sonntagabend nach Hause zurückkehren sollen, kam aber nie an.

Unter den sieben gefundenen Toten soll sich auch die Leiche der 16-Jährigen Brittany Brewer befinden. Ihr Vater Nathan Brewer äußerte sich. © Nathan J. Fish/The Oklahoman/Imago

Verurteilter Sexualstraftäter unter den Toten – er war nicht zu einem Gerichtstermin erschienen

McFadden wurde 2003 wegen Vergewaltigung ersten Grades verurteilt und im Oktober 2020 aus der Haft entlassen, wie aus den Gefängnisunterlagen des Oklahoma Department of Corrections hervorgeht. Medien zufolge sollte sich dieser am Montag wegen des Besitzes von Kinderpornografie und des Verdachts der Aufforderung zu sexuellen Handlungen an Minderjährigen vor Gericht verantworten. Als McFadden nicht zum Gerichtstermin erschien, wurde nach ihm gefahndet.

Henryetta hat 6000 Einwohner und liegt etwa 145 Kilometer östlich von Oklahoma City im Landesinneren der USA. In einem Facebook-Beitrag erklärte die Henryetta Public Schools, dass sie um mehrere Mitglieder der Schülerschaft trauere. Die Schule solle vorerst nicht geschlossen werden, um den Schülern Zugang zu Gesprächen mit Experten, zur Trauerberatung und Unterstützung durch Lehrkräfte oder Freunde zu bieten.

Die Suche nach zwei vermissten Teenager endete mit einem schaurigem Fund. © Nathan J. Fish/The Oklahoman/ Imago

Im Oktober erschütterte bereits ein grausamer Mord Oklahoma

Wie die Tageszeitung The Oklahoman schreibt, habe Rice während seiner gesamten Dienstzeit von fast zwei Jahrzehnten als Sheriff „noch nie etwas in dieser Größenordnung erlebt“. Sein Team gehe immer noch Hinweisen nach, um hoffentlich schnell herauszufinden, was zu diesen Todesfällen geführt hat.

Erst im letzten Oktober sorgte ein aufsehenerregender Mordfall in Oklahoma, in dem vier zerstückelte Leichen in einem Fluss geborgen wurden, für viel Aufregung. „Es ist wieder ein tragischer Tag in Okmulgee County, und wir bitten Sie, für die Familien zu beten“, so Rice gegenüber Reportern. (vw mit dpa)