„Verpflichtendes Trinkgeld“? Wirt tobt über neue Kampagne in Österreich zur Urlaubszeit

Von: Michelle Brey

Trinkgeld geben - ja oder nein? Für viele Menschen stellt sich diese Frage im Restaurant nicht. In Österreich könnten Pappaufsteller nun daran erinnern.

Wien - Der Sommer ist da, der Urlaub ruft. Neben Reisezielen wie Mallorca, Griechenland und Co., zieht es viele Menschen auch in Deutschlands Nachbarländer. Wer 2023 allerdings in einem Restaurant in Österreich zu Besuch ist, könnte hier und da mit einer Kampagne der Wirtschaftskammer konfrontiert werden. „Danke, stimmt so“, heißt sie - und findet bei Gastronomen nicht ausschließlich Anklang. Ein Wirt machte seinem Unmut über die Social-Media-Plattform Facebook Luft.

Österreich-Kampagne: „Verpflichtendes Trinkgeld“? - Wirt außer sich

„Da kann die Kammer sagen, was sie will: Da geht es offenbar um verpflichtendes Trinkgeld“, sagten Irmgard und Karl Liebetegger gegenüber der Kleinen Zeitung. Sie sind Inhaber des Reidnwirt in St. Urban in Kärnten - und weniger begeistert von der Trinkgeld-Kampagne. Ein „Prinzip der Freiwilligkeit“, wie die Kammer die Aktion im Internet anpreist, sehen die Wirte offenbar nicht. Sie kritisieren - auch via Facebook.

„Tickt ihr in der Kammer nicht mehr richtig?“, schrieben sie auf einen Briefumschlag, der offenbar Werbematerial der Kampagne enthielt. Diese hatte laut Kammer lediglich das Ziel, „einen kraftvollen Impuls“ an Gäste zu senden.

„Deshalb wurde ein Paket mit Werbemitteln ausgearbeitet, mit dem Ihren Gästen das Thema ‚Wertschätzung und Trinkgeld‘ ins Bewusstsein gerufen wird“, heißt es von der Kammer. Das sollte nicht nur freiwillig für die Kunden sein, sondern auch „sympathisch“ und „unaufdringlich“ wirken. Im Internet bietet die Kammer dafür Poster und Tischaufsteller an.

„Unglaublich“: Auch bei anderen Wirten in Österreich stößt Trinkgeld-Kampagne auf Kritik

Nicht nur bei Irmgard und Karl Liebetegger trafen die Initiatoren aber mit der Aktion den falschen Nerv. „Hab es heute auch gekriegt. Unglaublich“, kommentierte den Facebook-Beitrag offenbar ein Kollege der Gastronomie-Branche.

Kritik kommt aber ebenso vom Wörthersee. Ein Wirt dort wirft die zugeschickten Aufsteller weg, wie oe24.at berichtete. Er kritisiere, Gäste könnten das Gefühl haben, man möchte ihnen noch mehr Geld entlocken – und das, obwohl sie schon bei steigenden Preisen essen gehen würden, schreibt die Nachrichtenseite.

Ob für die Gabe eines Trinkgelds tatsächlich Pappsteller notwendig sind, bleibt dahingestellt. In Deutschland ist es üblich, fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags zu geben. In Italien bietet sich eine Eigenheit. Denn das dort auf der Rechnung stehende Wort „coperto“ hängt mit dem Trinkgeld schon zusammen. (mbr)