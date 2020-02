Tragischer SUV-Unfall: Mutter fährt eigenen Sohn (2) tot - und bemerkt es noch nicht einmal

In der Steiermark ist es zu einem dramatischen Unfall gekommen. Eine Mutter überfuhr ihren eigenen zweijährigen Sohn.

Stanz im Mürztal - In der Steiermark in Österreich hat sich am Samstag ein äußerst tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine Mutter überfuhr ihren eigenen Sohn mit ihrem SUV. Der Zweijährige erlag seinen Verletzungen. Besonders dramatisch: Die Frau hatten den Unfall zunächst gar nicht bemerkt. Sie erfuhr erst Stunden später vom Tod ihres Sohnes, den sie wohl selbst verursacht hatte.

Mutter überfährt Sohn in SUV - sie bemerkte den Unfall nicht einmal

Am Samstagmorgen war der Zweijährige zusammen mit seinen Großeltern in einem Stallgebäude des Bergbauernhofes, der den Eltern gehört, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Die Polizisten gehen davon aus, dass sich das Kind dann heimlich aus dem Stall entfernt hat und auf den Hof hinaus lief.

Die Mutter des Jungen wollte das Gelände demnach genau in diesem Moment mit ihrem Auto verlassen. Hierbei soll sie ihren Sohn angefahren und niedergestoßen haben. Aufgrund der erhöhten Sitzposition in dem SUV und da die Schotterstraße, auf der sie unterwegs war, leicht abschüssig war, hatte die Frau nach einer ersten Einschätzung der Polizei keine Chance, den Jungen rechtzeitig zu sehen, als sie losfuhr.

Mutter bemerkt Unfall nicht: Sie erleidet schweren Schock

Doch nicht nur das: Die Mutter bemerkte den Unfall offenbar überhaupt nicht. Erst der Großvater fand den Jungen schwer verletzt an dem Schotterweg im Hof. Er rief sofort die Rettungskräfte. Ein Notarztteam behandelte den lebensgefährlich verletzten Jungen daraufhin vor Ort. Anschließend wurde der Zweijährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Graz geflogen. Dort starb er schließlich an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Mutter des Zweijährigen kam erst knapp zwei Stunden später wieder nach Hause. Sie erlitt einen schweren Schock und wurde in einem Krankenhaus medizinisch betreut.

